Deutsche Großunternehmen krisenfest durch Kostenoptimierung

Überprüfung der Produkte auf Kostensenkungspotenziale: Besonders wirkungsvolle Ansätze sind z.B. die Suche nach Substituten für teure Rohstoffe, Optimierung des Einkaufs oder Standardisierungen beim Produktionsprozess. Einsparpotenziale beim Einkauf lassen sich vergleichsweise einfacher heben; immerhin haben 63 % der Unternehmen diese Option in den letzten 12 Monaten genutzt. Etwas anders sieht es bei der Optimierung der Produktionskosten aus, was mit 42 % deutlich weniger Unternehmen in Angriff genommen haben. Hier besteht noch Handlungsbedarf, denn der Materialanteil in Industrieunternehmen kann bis zu 50 % des Umsatzes betragen.