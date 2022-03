Digitalisierung in Finance - Probleme und Hindernisse

Die Digitalisierung des Finanzbereichs hat für viele CFOs Priorität. Doch die Umsetzung ist noch zögerlich. Woran das liegt, zeigt eine aktuelle Studie.

Im Finanzbereich bietet die digitale Transformation viele Chancen. Manuelle Tätigkeiten können deutlich verringert und freigewordene Ressourcen in bessere Analysen investiert werden. Viele Unternehmen haben erkannt, dass die Digitalisierung des Finanzbereichs dringend vorangetrieben werden muss.

The Digital CFO: Befragung von 522 CFOs weltweit

Die Studie The Digital CFO entstand in Zusammenarbeit zwischen der Beratungsgesellschaft PwC und der WHU – Otto Beisheim School of Management. Für die Studie wurden 522 CFOs weltweit befragt. Das Ergebnis zeigt: Für knapp drei Viertel (73 %) der befragten CFOs hat die Digitalisierung des Finanzbereichs derzeit hohe Priorität. 44 % der befragten CFOs rechnen damit, um bis zu 25 % mehr Budget für Digitalisierungsprojekte zu erhalten. Es scheint also genug Kapital vorhanden zu sein, die digitale Transformation voranzutreiben. Und auch das Bewusstsein, dass das Thema auf der CFO-Agenda ganz oben stehen sollte, scheint bei den meisten Finanzchefs vorhanden zu sein. Laut der Studie verwenden CFOs 18,5 % der eigenen Zeit auf Digitalisierungsprojekte.

Ziele der Digitalisierungsprojekte: Kostensenkungen und verbesserte Entscheidungsfindung

Welche Ziele verfolgen Unternehmen mit der Digitalisierung ihrer Finanzfunktion? Mögliche Kostensenkungen spielen hier eine große Rolle. Doch noch mehr versprechen sich die befragten CFOs von der Möglichkeit, die Entscheidungsfindung durch Digitalisierungsmaßnahmen zu verbessern.

Moderne Technologien noch nicht umfassend im Einsatz

Allerdings ist die Digitalisierung des Finanzbereichs in vielen Firmen noch nicht weit vorangeschritten. Laut der Studie sind zwar bereits in 67 % der Unternehmen Dashboarding-Tools für übersichtliches Reporting im Einsatz. Auch robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) wird insbesondere bei großen Unternehmen bereits eingesetzt. Doch einige andere moderne Technologien sind noch kaum verbreitet, wie beispielsweise

Process Mining

Chatbots und Künstliche Intelligenz

Blockchain

Der Digitalisierungsgrad wird entsprechend von vielen Unternehmen eher als niedrig oder mittelmäßig eingeschätzt.

Woran Digitalisierungsprojekte noch scheitern

Warum kommen Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Finanzfunktion nur langsam voran? Die Studie legt u.a. folgende Digitalisierungshürden offen:

Mangel an Know-how und Kompetenzen in den Fachabteilungen

Zurückhaltung/Widerstand der Mitarbeiter gegen Veränderungen

Mangel an Know-how und Kompetenten in der Geschäftsleitung

Organisatorische Hindernisse

CFOs hadern momentan insbesondere mit dem Fachkräftemangel. Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern gestaltet sich schwierig. Zudem mangelt es am Know-how: 40 % der befragten CFOs schätzen das IT- und Digitalisierungswissen ihrer Mitarbeiter als gering ein.

Erfolgreiche Umsetzung benötigt qualifizierte Mitarbeiter

Fazit: Die Studie zeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung für die Rolle von CFOs ist. Viel Arbeitszeit wird von den Finanzchefs bereits in entsprechende Projekte gesteckt. Doch für eine erfolgreiche Umsetzung brauchen Unternehmen dringend qualifizierte Mitarbeiter. Nur dann kann Schwung in die Projekte kommen. Sowohl im Recruiting als auch bei der Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter benötigen Unternehmen deshalb eine passende Strategie, damit die digitale Transformation des Finanzbereichs gelingt.

