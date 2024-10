Konsolidierung: Neue Entwicklungen, Ansätze und Strategien

Am 17. September 2024 fand das Symposium Konsolidierung in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern eine Gelegenheit, sich über aktuelle Trends und Entwicklungen in zu informieren, verschiedene Softwarelösungen kennenzulernen und Erfahrungen mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.