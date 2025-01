Die ONE Miele Finance-Reise: Harmonisierung, integrierte Konsolidierung und Reporting

Mit dem "ONE Miele Finance"-Projekt wurden Finanzprozesse vereinheitlicht und die Effizienz in der Konsolidierung und Berichterstattung gesteigert. Arthur Harder, Group Controlling der Miele & Cie. KG, berichtete über Erfahrungen und Erfolge.

Der Vortrag beleuchtete die Herausforderungen und Lösungsansätze im Rahmen des Projekts und gab Einblicke in die strategische Harmonisierung der Teilprozesse, die zukünftige Verzahnung zwischen dem Rechnungswesen und dem Controlling sowie den Ansatz zur Neuausrichtung der Unternehmenssteuerung.

Ziel der One Miele Finance-Reise

Miele, ein Unternehmen in Familienbesitz mit über 125 Jahren Tradition, stand vor der Herausforderung, eine konsistente, stabile und nachhaltige Finanzberichterstattung für eine effektive Unternehmenssteuerung zu etablieren. Das Ziel des Projekts ist die Schaffung einer integrierten Systemlandschaft, einer harmonisierten Datenbasis sowie abgestimmte Prozessflüsse, um zukünftig eine integrierte Finanzberichterstattung zu gewährleisten.

Organisatorisch soll im Projekt eine "One Finance Organization" entstehen, die durch gemeinsame Prinzipien, standardisierten Prozessen und Schnittstellen, einheitlichen Richtlinien und Dokumentationen gekennzeichnet ist. Diese sollen die Effizienz und Zusammenarbeit zwischen Accounting, Controlling sowie Steuer- und Nachhaltigkeitsabteilungen verbessern und fördern.

Integriertes Performance-Management

Das "One Miele Finance"-Projekt soll nicht nur eine integrierte Konsolidierung und Reporting schaffen, sondern auch einen ganzheitlichen Ansatz zur Harmonisierung im Unternehmen kreieren. Finanzberichte beinhalten zukünftig

eine einheitliche Gewinn- und Verlustrechnung (ONE P&L),

Bilanz (ONE BS) und

Kapitalflussrechnung (ONE CF).

Die Planung und das Forecasting folgen ebenfalls diesem einheitlichen Ansatz. Eine erweiterte monatliche Berichterstattung erfüllt neue Steuerungsanforderungen. Und eine integrierte Konsolidierung wird sowohl für rechtliche als auch für Managementzwecke durchgeführt.

Konsistente Datengrundlage und Finanzprozesse

Miele wies vor dem Projektstart eine heterogene Systemlandschaft auf. Diese Vielfalt erschwerte den Konsolidierungsprozess und erhöhte die Komplexität der Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungswesen und Controlling. Das "ONE Miele Finance"-Projekt beabsichtigt, diese Herausforderungen durch einen integrierten Ansatz zu bewältigen. Ein zentraler Baustein ist die Einführung eines einheitlichen Datenmodells. Ein einheitliches Datenmodell und eine einheitliche Datenarchitektur ermöglichen nicht nur eine vereinheitlichte Datenbasis, sondern auch bedarfsorientiertes Reporting, das sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Daten umfasst.

Die zukünftige Finanz-IT-Landschaft umfasst Systeme wie SAP S/4, Tagetik für Konsolidierung, ESG-Berichterstattung und BEPS Pillar II sowie SAP SAC für Planung und Reporting. Die Systeme werden mit eigens konstruierten Schnittstellen miteinander verbunden, um einen integrierten und effizienten Datenfluss sicherzustellen.

Implementierungsstrategie und Projektorganisation

Die Implementierung der neuen IT-Landschaft erfolgt schrittweise mit mehreren Go-Lives im Jahr 2025. Ein agiler Implementierungsansatz und ein klar definierter Fahrplan sorgen dafür, dass die verschiedenen Phasen des Projekts erfolgreich umgesetzt werden. Das Projekt ist dazu in mehrere Projektstreams unterteilt (Steering Model, ERP Enablement, Consolidation, Reporting, ESG, BEPS), in denen die jeweiligen Themen erarbeitet werden. Zur Realisierung des Projektziels finden regelmäßige, streamübergreifende Integrationsmeetings statt, um die entwickelten Konzepte jeweils aufeinander abzustimmen. So wird ein einheitliches Datenmodell, klar definierte Prozesse, Systemrollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation sichergestellt.

Lessons Learned

Eine klare Definition von Verantwortlichkeiten und Rollen sowie eine effektive Kommunikation sind entscheidend für den Projekterfolg. Weiterhin sollte der Aufwand für die Implementierung neuer Systeme nicht unterschätzt werden, da dieser oft mit erheblichen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden ist und eine sorgfältige Planung erfordert.

Zusätzlich ist die Integration eines einheitlichen Datenmodells essenziell, um redundante Prozessschritte zu eliminieren und konsistente Finanzdaten zu gewährleisten. Zu betonen ist auch die Bedeutung der frühzeitigen Einbeziehung der Stakeholder und Mitarbeiter in das Projekt. Durch ihre Einbindung von Beginn an wurde sichergestellt, dass ihre Perspektiven und Erfahrungen während der Projektentwicklung berücksichtigt werden. Dies steigerte nicht nur die Akzeptanz, sondern ermöglichte auch, dass Anwendungswissen und Erfahrungen unmittelbar in das Projekt einfließen.

Fazit und Ausblick

Mit "ONE Miele Finance" ist Miele auf dem besten Weg, seine Finanzprozesse zu transformieren. Die Integration von Controlling und Accounting, die Nutzung moderner Technologien und ein klarer Implementierungsplan sind Schlüssel zu mehr Effizienz und Transparenz in der Finanzberichterstattung.

Der nächste Schritt ist die Durchführung umfassender Schulungen für Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass alle Nutzer die neuen Prozesse und Systeme vollständig verstehen und diese zukünftig effektiv und effizient anwenden können. Zusätzlich wird an der Finalisierung der Schnittstellen in der Systemlandschaft gearbeitet, um eine nahtlose Integration und reibungslose Datenflüsse zwischen den Systemen zu gewährleisten.