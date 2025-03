Use-Cases für Multi-Agenten-Systeme

Multi-Agenten-Systeme bieten auch viele Anwendungsmöglichkeiten in Controlling und Finance. In diesem Kapitel werden dazu Optionen für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, strategische Analysen, Compliance und Risikomanagement, Planung sowie Ursachenanalyse vorgestellt.

1. Automatisierung von Geschäftsprozessen wie z.B. Buchhaltung und Reporting

Verschiedene Firmen entwickeln momentan Lösungen, um Geschäftsprozesse mit Multi Agentensystemen zu automatisieren. SAP beispielsweise nennt seinen AI-Assistenten Joule und bietet „ Joule Agents“ an, die für intelligente Automatisierung genutzt werden können. Das US-Startup Basis AI hat ein MAS entwickelt, das Transaktionseingaben, Kontenabgleiche und die Integration mit Systemen wie QuickBooks automatisiert. Bei der Accounting-Firma Wiss führte dies – laut BASIS AI CEO - Matt Harpe – zu einer Zeitersparnis von 30 % durch reduzierte manuelle Eingriffe.

2. Sammlung und Aufbereitung strategischer Informationen

CFOs und andere Exekutives sind an aktuellen strategischen Analysen interessiert; sei es über wirtschaftliche Entwicklungen, Kunden- und Wählerpräferenzen, Politik- und Preisstrategien oder andere Themen. Mehrere Anbieter ermöglichen mittlerweile eine automatisierte Analyse und Aufbereitung strategisch relevanter Informationen. Auch wenn das für den Nutzer nicht immer ersichtlich ist, arbeiten im Hintergrund AI Multi-Agenten Systeme. Prominente und leistungsstarke Beispiele sind:

3. Compliance und Risikomanagement

Multiagentensysteme (MAS) können auch im Risikomanagement Abläufe automatisieren. Jeder Agent arbeitet nach seinen eigenen Regeln und Zielen, tauscht Daten aus und analysiert sie, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und finanzielle Risiken zu bewerten. MAS können Transaktionen in Echtzeit kontinuierlich überwachen und Anomalien und Inkonsistenzen aufzeigen, die auf betrügerisches Verhalten hindeuten könnten. Außerdem unterstützen sie ein dynamisches Risikomanagement, indem sie die Marktbedingungen und Finanzkennzahlen auswerten. Die Firma Akira AI bietet beispielsweise MAS für Financial Compliance an, um regulatorische Anforderungen zu automatisieren. SmythOS und andere bieten AI-Agenten zum Risikomanagement an.

4. Predictive Analytics

Multi-Agent System können in den Predictive Analytics Workflow eingebettet werden. Auf Grund der Fähigkeit, mit Sprache umzugehen, können sie flexibler und vielseitiger als traditionelle Systeme neue Marktentwicklungen erfassen. Auf Grund der Koordinationsfähigkeit können sie auch flexibler skalieren.

5. AI based Root-Cause-Analysis (AI RCA)

Root-Cause-Analysis (RCA) ist eine Methode zur systematischen Identifikation der wahren Ursachen für Abweichungen oder Probleme in finanziellen und operativen Kennzahlen. Ziel ist es, nicht nur Symptome (z. B. sinkende Margen) zu analysieren, sondern die zugrunde liegenden Faktoren (z. B. steigende Materialkosten, ineffiziente Prozesse) zu identifizieren und gezielt Gegenmaßnahmen abzuleiten. Typische Werkzeuge sind die „5-Why-Methode“, Ishikawa-Diagramme oder Regressionsanalysen. Verschiedene Unternehmen verwenden AI Multi-Agenten Systeme zur Root-Cause-Analysis. So hat ein führender deutscher Automobilhersteller beispielsweise eine agentenbasierte Ursachenanalyse für Produktions- bzw. Schraubfehler in der Produktion getestet. Die Agenten-Rollen orientieren sich an realen Funktionen im Unternehmen und bilden somit eine Kommunikation zwischen Qualitätsmanager, Produktionsverantwortlichen und Entwickler ab. Die Kommunikation dieser AI-Agenten erstellt eine (partielle) Ishikawa Analyse innerhalb weniger Minuten (Alexander Thamm GmbH, "Multiagentensystem zur Produktionsfehleranalyse", 2024), während menschliche Akteure dafür Stunden oder Tage bräuchten.