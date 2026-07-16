Konzernabschluss

Monika Heldenberg
Monika Heldenberg
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Eine Datenbasis statt zwei Welten: Wie die Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen gelingt

Wie lassen sich internes und externes Rechnungswesen auf einer gemeinsamen Datenbasis vereinen und gleichzeitig manuelle Abstimmungen, Medienbrüche sowie doppelte Datenpflege reduzieren? Monika Heldenberg von der Schörghuber-Gruppe zeigte, wie ein klar definiertes Zielbild, harmonisierte Datenstrukturen und eine integrierte EPM-Plattform zu mehr Effizienz, Transparenz und Steuerungsfähigkeit führen.
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Konsolidierung 2.0 bei Sandoz: Neuausrichtung der Konzernkonsolidierung nach dem Spin-off

Mit dem Spin-off von Novartis musste Sandoz seine Finanzberichterstattung in kürzester Zeit neu aufstellen. François Merliot, Head of Consolidation & Reporting und Philipp Gerasimenko, Head of Financial Consolidation zeigten, wie es gelungen ist, eine moderne und integrierte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung zu etablieren – und warum dabei insbesondere Datenintegration und klare Prozesse entscheidend waren.
ONE Miele Finance
ONE Miele Finance
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

ONE Miele Finance: Integration ermöglicht konsistente Berichterstattung und effiziente Steuerung

Wie gelingt es einem global agierenden Traditionsunternehmen, eine über Jahrzehnte gewachsene, heterogene Finanzlandschaft grundlegend zu transformieren? Gruppen-Controller Arthur Harder zeigte, wie das Projekt in zwölf Monaten von der Konzeptionsphase in die operative Realität umgesetzt wurde. Aus seinen Projekterfahrungen hat er auch „Lessons learned“ und Empfehlungen für ähnliche Projekte weitergegeben.
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Zwischen Vision und Praxis: Wie KI das Reporting verändert

In der Panel-Diskussion zur Zukunft des Reportings diskutierten Vertreter führender BI- und EPM-Anbieter die Fragestellung „Wie entwickelt sich das Reporting? – Welche Innovationen sind aus BI und AI zu erwarten?“ Experten von SAP, Oracle und Strategy erörterten mit Moderator Johannes Isensee von Horváth welche Rolle KI- und BI-Innovationen heute tatsächlich spielen, wie die Software-Anbieter das Thema angehen und welche Entwicklungen in den nächsten Monaten auf Controlling, IT und Fachbereiche zukommen.
Titelbild: Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025
Titelbild: Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Konsolidierungssysteme: Trends von KI bis ESG und Software-Auswahl

Auf der Fachkonferenz "Reporting & Konsolidierung" präsentierten führende Softwarehersteller  ihre aktuellen Konsolidierungssysteme. Von KI-Trends bis hin zu ESG-Berichterstattung wurden die neuesten Entwicklungen beleuchtet. Für interessierte Unternehmen stellte Thomas Schmidt außerdem den SAFE-Ansatz von Horváth vor: Er führt Unternehmen in den Schritten Specify, Access, Filter, Execute durch den Auswahlprozess neuer Konsolidierungssoftware. Dabei werden individuelle Anforderungen sowie zukünftige IT-Strategien berücksichtigt.
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Modernisierung der globalen Finanzsysteme und des Reportings bei McDonald’s

McDonald’s begegnete ineffizienten Prozessen und mangelnder Standardisierung im Reporting mit der Einführung moderner Systeme und Data Analytics. Ziel war es, Transparenz, Datenqualität und Geschwindigkeit in der Finanzberichterstattung deutlich zu verbessern. Besonders stach der nutzerzentrierte Reporting-Ansatz hervor, den Philipp Claussen vorstellte.
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Reporting per „Executive App“: Die Kunst des Storytellings in der SAP Analytics Cloud

Wie lässt sich das Management Reporting so gestalten, dass es den Informationsbedarfen der Adressaten bestmöglich gerecht wird? Mit dieser Frage haben sich Yannic Schenkel und Jan-Christopher Sürig zur Weiterentwicklung der „Executive App“ beim Mittelständler „Refratechnik“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie ein optimiertes Storytelling entwickelt, das die Analysepfade durch eine kaskadierende Struktur abbildet und durch eine konsequente Nutzerorientierung überzeugt.
Jens Gräf Titelbild
Jens Gräf Titelbild
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Impulse und Innovationen für Reporting und Konsolidierung

Unter dem Motto „Insights at the Speed of Change“ fand im Mai 2025 die 20. Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung statt. Auf der von Horváth ausgerichteten Tagung tauschten sich Fach- und Führungskräfte über aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in der Welt der Konsolidierung und des Reportings aus. Über die Vorträge berichten wir in einer neuen Serie.
Symposium Konsolidierung: Drahoš
Symposium Konsolidierung: Drahoš
Symposium Konsolidierung 2024

Establishing a new financial platform after a carve-out

Stanislav Drahoš, Group Reporting Manager (Zentiva Group), presented the "Finance Transformation at Zentiva" project at the Symposium Konsolidierung organized by Horváth at the Elbphilharmonie in Hamburg. The focus of the presentation was on the introduction of the Board tool, which acts as a "single source of truth" and has enabled significant improvements in the consolidation and reporting processes.
Symposium Konsolidierung: Vortrag Eppendorf
Symposium Konsolidierung: Vortrag Eppendorf
Symposium Konsolidierung 2024

Erfolgreiche Konsolidierung bei der Eppendorf Group

Die Eppendorf Group musste bei der Transformation ihrer Konsolidierung einige Herausforderungen bestehen. Jochen Grundler, SVP Corporate Finance bei Eppendorf Group, und Björn Schumacher, Berater EPM und Konsolidierung, berichteten von der Umsetzung. Der gesetzte Fokus bestand dabei darin, alle Meldeeinheiten in eine zukunftsfähige legale Berichterstattung und Managementberichterstattung zu integrieren. 
Thomas von Vogel auf dem Symposium Konsolidierung 2024
Thomas von Vogel auf dem Symposium Konsolidierung 2024
Symposium Konsolidierung 2024

Project FACTT: Finanzintegration am Beispiel der Volkswagen AG

Mit dem Projekt "Financial Accounting Controlling Tax Transformation" (FACTT) hat sich die Volkswagen AG das Ziel gesetzt, ein einheitliches Finanzdatenmodell einzuführen und in diesem Zuge eine schrittweise Transformation der Finanz-ERP-Systeme durchzuführen. Thomas von Vogel, Abteilungsleiter Konsolidierungssystem und Projekte, teilte seine Erfahrungen und Erkenntnisse zur Einführung einer neuen Konsolidierungslösung beim größten deutschen Automobilhersteller und erläuterte die Beweggründe, Herausforderungen und Lösungsansätze.
Schriftzug Literatur
Schriftzug Literatur
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Konzernabschluss – Rechnungslegung auf höchstem Niveau

Der Konzernbilanz kommt hohe Bedeutung zu, weil sie entscheidungsnützliche Informationen einem breiten Interessentenkreis vermitteln soll, beispielsweise den Gesellschaftern, Gläubigern, Mitarbeitenden oder auch der interessierten Öffentlichkeit. Entsprechend anspruchsvoll und komplex ist die Erstellung eines Konzernabschlusses. Die Neuauflagen bewährter Fachbücher können diese Aufgabe unterstützen.
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Fachbeiträge & Kommentare
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 5 Offenlegung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht (Abs. 3 und 3a)
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 5.1 Offenlegungspflicht
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 1.2 Anwendungsbereich
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 5.2 Zusammenfassungsmöglichkeiten
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 10.3 Erlangung der Befreiungstatbestände gem. §§ 264 Abs. 3 bzw. 264b HGB
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