Integration von Konsolidierung und Accounting & Controlling hat an Bedeutung gewonnen

Impression zum Vortrag "Projekt "Primary Financial Statements": Neuerungen in den IFRS"

Bild: Horváth Impression zum Vortrag "Projekt "Primary Financial Statements": Neuerungen in den IFRS"

Die 18. Fachkonferenz Reporting und das Symposium Konsolidierung fanden am 21. und 22. Juni unter dem Motto "Paving the way through an unpredictable world! Aktuelle Trends und nachhaltige Lösungen" statt. Hier ein Überblick zu den Vortragsthemen des Symposiums Konsolidierung.

Die thematischen Schwerpunkte des Symposiums Konsolidierung unter der Leitung von Till Tschierschky waren:

Die Steuerung digital, vorausschauend und nachhaltig gestalten

Zukunftsweisende Impulse zu neuen Konsolidierungs- und Reportinginhalten, Sustainability & EU-Taxonomie

Moderne Konsolidierungs- und Reportingtools live erleben

Die Vortragsthemen im Einzelnen:

Erstellung des Konzernabschlusses bei der EWE mit SAP Group Reporting

Eine interessante Erkenntnis wurde direkt zu Beginn des Symposiums Konsoliderung deutlich und konnte in verschiedenen Vorträgen beobachtet werden: Die Integration von Accounting & Controlling hat an Relevanz gewonnen. So berichtete Arndt Prenzler von der EWE über eine vertikale Integration von Konsolidierung und von Accounting & Controlling mit dem SAP Group Reporting. Dies erfolgte durch die Einbindung der Konsolidierung in das externe und interne Reporting, während parallel die Konsolidierung mit S/4HANA durchgeführt wird.

Projekt "Primary Financial Statements": Neuerungen in den IFRS

Ralf Noffke (Horváth) hat mit seinem Vortrag einen Blick in die Zukunft von IFRS geworfen. So wurden die Neuerungen von IFRS und Zukunftspotenziale für die Finanzberichterstattung veranschaulicht. Das IASB bedient sich dabei diverser Kritiken an der internationalen Rechnungslegung, wie beispielsweise zu hoher Komplexität, eine nicht ausreichende Vergleichbarkeit von Finanzkennzahlen oder zu geringer Granularität in den Berichten. Resultierende Themen sind dementsprechend eine Veränderung in der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung, eine neue Definition von Aggregationen in der Gewinn- und Verlustrechnung und die korrekte Integration von Management Performance Measures in die Finanzberichterstattung.

Implementierung der EU-Taxonomie bei Aurubis

Eine Fragestellung, die viele Unternehmen derzeit umtreibt, wurde im Vortrag von Aurubis thematisiert. Wie wird die EU-Taxonomie im Unternehmen integriert? Christian Hein gab dazu interessante Einblicke in das Projektvorgehen für das Jahr der Erstberichterstattung. Dabei ging es im Genauen um die spezifische Herausforderung der CaPex Projekte sowie einen Zukunftsausblick. Darunter fallen Themen, wie die Taxonomiekonformitätsprüfung und CSRD-Berichtsanforderung.

Automatisierter Konzernabschluss bei der Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft

IC-Abstimmungen und Datenerfassungen von Tochtergesellschaften sind ein aktuelles Thema des Konzernabschlusses der Georg Nordmann Holding. In dem Vortrag von Dennis Wehrmann ging es um Prozessverbesserungen entlang der gesamten Konsolidierung und Verwendung von LucaNet Lösungen im Konsolidierungsprozess.

Eine moderne Konsolidierungslösung als Schlüsselelement der integrierten Unternehmenssteuerung bei der LÄPPLE Gruppe

Auch bei der LÄPPLE Gruppe wurde die Integration von Accounting & Controlling deutlich. Dr. Daniel Melter, Group Leiter der Controlling Abteilung der LÄPPLE Gruppe, berichtete über die Konsolidierung aus Sicht des Accountings und Controllings für Actuals und Budget, sowie die Data-Collection, IC-Abstimmungen und Konsolidierung auf einer Plattform. Außerdem gab es einen spannenden Einblick in die Board Plattform und die damit einhergehende Erhöhung der Transparenz und Reduktion des Abstimmungsaufwands.

Real-time integrierte und automatisierte Konsolidierungslösungen als Enabler für Fast Close bei der Swarovski Gruppe

Die Swarovski Gruppe beschäftigt sich aktuell mit der direkten Übernahme von Einzelabschlüssen aus der Buchhaltung ohne Anpassungen im Konzernabschluss im Konsolidierungstool. In dem Vortrag von Michael Nudelmann ging es insbesondere um das Zusammenspiel von interner und externer Konsolidierung für das gruppenweite Reporting und dessen Umsetzung in der Tagetik-Umgebung.

Konsolidierung und Reporting Trends (TED)

Besonders gut angekommen sind in diesem Jahr die TED-Umfragen. Die Moderation führte durch verschiedene aktuelle Themen und Fragen bezüglich Konsolidierung und Reporting. Dabei entstanden spannende Ergebnisse, die den Bedarf für zukünftige Initiativen in verschiedenen Handlungsfeldern der Unternehmen offenlegte. Dieses Jahr brachte die Umfrage ein besonderes Highlight mit sich und ein Meilenstein im Reporting konnte erreicht werden – Papierberichte spielen keine Rolle mehr!

Networking und grafische Protokolle zu jedem Vortrag

Ein wichtiges Element der Konferenz war der Austausch zwischen Experten. Dank Angela Wittchen wurde zu jedem Vortrag ein beindruckendes Graphic Recording live erstellt, wodurch noch während der Veranstaltung ein visuelles Protokoll entstand.

Bild: Angela Wittchen / Horváth

Beispiel: Graphic Recording zum Vortrag der EWE AG

