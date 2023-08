Die 18. Fachkonferenz Reporting und das Symposium Konsolidierung fanden am 21. und 22. Juli unter dem Motto "Paving the way through an unpredictable world! Aktuelle Trends und nachhaltige Lösungen" statt. Hier ein Überblick zu den Vortragsthemen des Reporting-Tages und der Veranstaltung als solches.

Die thematischen Schwerpunkte der beiden Veranstaltungen in diesem Jahr waren:

Die Steuerung digital, vorausschauend und nachhaltig gestalten

Zukunftsweisende Impulse zu neuen Konsolidierungs- und Reportinginhalten, Sustainability & EU-Taxonomie

Moderne Konsolidierungs- und Reportingtools live erleben

Bei der Fachkonferenz Reporting unter der Leitung von Jens Gräf und Dr. Johannes Isensee wurden folgende Vorträge gehalten, die in den nächsten Wochen im Einzelnen vorgestellt werden. Über die Vorträge auf dem Symposium Konsolidierung unter der Leitung von Till Tschierschky berichten wir anschließend in einer neuen Serie.

"Happier People – Happier Results" oder "Wertorientierte Steuerung in der Transformation"

Die Fachkonferenz Reporting startete mit einem Vortrag von Christian Kümmel, Managing Director der Fressnapf Holding SE. Im Fokus dieses Vortrags stand die Wechselwirkung zwischen Kultur und Unternehmenswertsteigerung in der Transformation der Fressnapf Gruppe. Die End-to-end Steuerungskonzeption „From Strategy to Result“ nimmt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle ein. Ein Ausblick gab es zudem auf Implikationen für die Transformation der Finanzfunktion.

New Steering Model@Sartorius

In der Finanzabteilung von Sartorius dreht sich aktuell alles um das neue Steuerungssystem. Der Finance Analytics & Dashboard-Experte Andreas Zernechel teilte dazu einige Eindrücke bezüglich der Ausgangslage und Bedarfsbeschreibung. Iteratives und Mock-up basiertes Vorgehen in vorhandenen BI Tools gilt dabei als Schlüssel für die Identifizierung und Festlegung des konkreten Reportingbedarfs. Abgeschlossen wurde der Vortrag mit einem Recap der umgesetzten Reportingveränderungen.

Wie die digitale Transformation im Reporting für die DFL eine runde Sache wurde

Corinna Schmidt, Leiterin Controlling der DFL Deutschen Fußball Liga GmbH, beschreibt in ihrem Vortrag, wie digitales Reporting eine Durchgängigkeit vom Kostenstellenverantwortlichen bis zur Geschäftsleitung ermöglicht. Das Controlling vollzieht hierbei einen Rollenwandel, hin zum Berater für das Business. Zudem ging es um die Vorteile eines Self-Services bei Entscheidungssituationen und den Single Point of Truth über die zentrale Board Plattform.

Bild: Horváth

"Spotlight BI": Fünf BI-Tools interaktiv erleben!

Zusätzlich waren während der beiden Tage einige Mitarbeitende der Anbieter von BI-Tools anwesend und haben der Zuhörerschaft spannende und moderne Tools vorgestellt und deren Potenzial aufgezeigt.

Next Level Analytics mit datengetriebenen KI-Lösungen

Matthias Emler, Horváth, informierte in einem Vortrag über zukunftsorientiertes Reporting. Hier wurde in die Welt der Künstlichen Intelligenz und Predictive Analytics eingetaucht. Kaum jemand bringt heutzutage bereits Predictive Forecasting in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz, um dieses Zusammenspiel in Standarddashboards zu übersetzen. Emler gab Einblicke in die Funktionsweise von kraftvollen Datenmaschinen, die anhand diverser aktueller Fallbeispiele der Zuhörerschaft nähergebracht wurde. Dies führte zu intensiven Diskussionen und Nachfragen im Anschluss an den Vortrag.

Outperforming Technologies — optimierte Steuerung mit modernen SAP-Tools

Dr. Tobias Stamer von Körber Technologies hat zusammen mit Tim Müller von Horváth Insights zu Outperforming Technologies gegeben. Im Fokus standen eine BI-Roadmap für vollständige Transparenz als Ausgangspunkt und ein Überblick über das Segment Reporting für eine durchgehende finanzielle Steuerung. Abgeschlossen wurde der Vortrag mit einem Ausblick über die nächsten Schritte der Bi-Roadmap als Teil einer konzernweiten BI-Plattform.

Operative Produktionssteuerung mit SAP Analytics Cloud in Echtzeit

Im letzten Vortrag der Veranstaltung von Stefan Backhaus und Felix Krützfeldt ging es um operative Produktionssteuerung mit SAP Analytics Clous in Echtzeit bei der Drägerwerk AG & Co. KGaA. Speziell wurden in diesem Zusammenhang BI-Strategien und Architekturen vorgestellt. Dies erfolgte anhand eines Anwendungsbeispiels aus der Produktion zur Fertigungssteuerung und Shopfloor Management.

Konsolidierung und Reporting Trends (TED)

Besondere Aufmerksamkeit bekamen in diesem Jahr die TED-Umfragen. Eine Moderation führte durch verschiedene aktuelle Themen und Fragen bezüglich Konsolidierung und Reporting. Dabei entstanden spannende Ergebnisse, die den Bedarf für zukünftige Initiativen in verschiedenen Handlungsfeldern der Unternehmen offenlegte. Dieses Jahr brachte die Umfrage ein besonderes Highlight mit sich und ein Meilenstein im Reporting konnte erreicht werden: Papierberichte spielen keine Rolle mehr!

Networking und Austausch mit Experten

Ein wichtiges Element der Konferenz war der Austausch zwischen Experten. Als Location diente ein altes Gaswerk, das eine besondere Atmosphäre schuf. Für gute Gespräche und Unterhaltungen bot das abendliche Programm eine perfekte Kulisse. Das Wetter lud dazu ein, dass die Teilnehmer sich draußen austauschen, neue Kontakte knüpfen konnten.

Mission der Fachkonferenz und des Symposiums war es, Inspirationen sowie einen Blick über den eigenen "Tellerrand" zu geben und Eindrücke zu aktuellen Themen zu vermitteln. Zudem wurde die Veranstaltung als Plattform für intensive Diskussionen genutzt, um einen Austausch mit Experten zu ermöglichen und Netzwerke gezielt und nachhaltig weiterzuentwickeln können.