Bild: Horváth Ralf Noffke berichtet über das Projekt "Primary Financial Statements".

In den IFRS gibt es Neuerungen im Rahmen des Projekts "Primary Financial Statements". Ziel des Projekts ist es, die Gewinn- und Verlustrechnung zu verbessern. Zudem wird die Integration von Management Performance Measures in die Financial Statements behandelt. Ralf Noffke berichtete in seinem Vortrag von den aktuellen Entwicklungen.