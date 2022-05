Treibhausgase sind mehr als nur CO2. Welche Treibhausgase es gibt und wie sich der Unternehmensfußabdruck vom Produktfußabdruck unterscheidet erfahren Sie in diesem Kapitel.

Arten von Treibhausgasen

Im allgemeinen Sprachgebrauch sprechen wir, wenn wir Treibhausgase meinen, von CO 2. Es gibt aber weitere klimaschädliche Gase, die teilweise wesentlich gefährlicher als CO 2 sind. Dank des sogenannten Treibhausgaspotenzials (Global Warming Potential, GWP) ist es möglich den potenziellen Beitrag eines Stoffes zur Erderwärmung relativ zu Kohlendioxid zu bestimmen und dadurch Treibhausgase miteinander zu vergleichen. In einer Treibhausgasbilanz werden die Emissionen in CO 2 -Äquivalente umgerechnet und ausgewiesen. In der Abbildung ist die Zusammensetzung der Treibhausgase ersichtlich.

Bild: Andrea Engelien / IPCC Report 2014 Abb.: Arten von Treibhausgasen

Methodik der Treibhausgasbilanzierung

Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Arten von Treibhausgasbilanzen unterscheiden.

Der Unternehmensfußabdruck (Corporate Carbon Footprint, CCF) hilft Unternehmen, das größte Potenzial zur Reduzierung von THG-Emissionen in der gesamten Unternehmenskette zu identifizieren. Er dient zum Nachweis, dass ein Unternehmen insgesamt klimafreundlich produziert und arbeitet. Geltende Normen sind das Greenhouse Gas Protocol (GHG) und DIN EN ISO 14064-1.

(Corporate Carbon Footprint, CCF) hilft Unternehmen, das größte Potenzial zur Reduzierung von THG-Emissionen zu identifizieren. Er dient zum Nachweis, dass ein Unternehmen insgesamt klimafreundlich produziert und arbeitet. Geltende Normen sind das Greenhouse Gas Protocol (GHG) und DIN EN ISO 14064-1. Mit dem Produktfußabdruck (Product Carbon Footprint, PCF) lassen sich Optimierungspotenziale für einzelne Produkte identifizieren und produktspezifische Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Er dient zum Nachweis, dass ein bestimmtes Produkt eines Unternehmens eine geringere Auswirkung auf das Klima hat. Anwenden lassen sich die Normen PAS 2050 und DIN EN SIO 14040 + 14067.

Das GHG und die DIN EN ISO 14064-1 sind sich sehr ähnlich. Beide berücksichtigen alle CO 2 -Äquivalente.

Einteilung der Emissionen in 3 Scopes

Die Einteilung der Emissionen erfolgt anhand des GHG in 3 Scopes:

Scope 1: direkte Emissionen des Unternehmens aus eigenen und kontrollierten Quellen

direkte Emissionen des Unternehmens aus eigenen und kontrollierten Quellen Scope 2 : indirekte Emissionen des Unternehmens, welche bei der Erzeugung der vom Unternehmen eingekauften und verbrauchten Energie entstehen. Hierunter fallen Strom, Dampf, Wärme und Kühlung.

: indirekte Emissionen des Unternehmens, welche bei der Erzeugung der vom Unternehmen eingekauften und verbrauchten Energie entstehen. Hierunter fallen Strom, Dampf, Wärme und Kühlung. Scope 3: alle restlichen indirekten Emissionen der Wertschöpfungskette eines Unternehmens

Für einen Unternehmensfußabdruck sind alle Scope 1 und Scope 2 Emissionen zu erfassen. Bei Scope 3 nur die Emissionen, die für das Unternehmen wesentlich sind. Die wesentlichen Emissionen sollten im Rahmen eines Workshops ermitteln werden.

Die Rolle der privaten Emissionen Empfehlenswert sind hierbei auf jeden Fall die Dienstreisen und die Mitarbeiteranfahrten zu betrachten, weil dadurch auch Impulse an die Mitarbeitenden gegeben werden. Oftmals beginnen Mitarbeitende ihre privaten Emissionen zu hinterfragen. Übrigens liegt der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß eines Deutschen bei 11 Tonnen pro Jahr. Für die Erde verträglich wären 1,5 Tonnen.

Auch produzierter Abfall und Transport sind Emissionen des Scope 3 mit großen Reduktionspotenzialen, die sehr schnell auch einen finanziellen Impact erzeugen.

Im Gegensatz zu dem Unternehmensfußabdruck sind beim Produktfußabdruck alle Scope 3 Emissionen zu erfassen. Dies kann eine zeitraubende Aufgabe sein, bei der sehr viel mit Annahmen gerechnet muss. Daher empfiehlt es sich erst einmal mit dem Unternehmensfußabdruck zu beginnen und dann sukzessive die Scope 3 Emissionen zu analysieren.