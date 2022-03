Digitalisierung des Accounting der CompuGroup Medical

Im Projekt „Optimierung des Shared Service Centers Accounting“ wird die Basis für ein effizientes Accounting der CompuGroup Medical (CGM) gelegt. Eine homogene Systemlandschaft, eBilling, vollautomatische Buchungen mit Hilfe von OCR und automatische Gegenbuchungen der Intercompany Verrechnung sind dabei Hebel für mehr Effizienz. Klare Verantwortungen, Qualität und Transparenz werden über Business Partner, Centers of Excellence, Schulungen und (Prozess-)Guidelines gesichert.

Die Aufgabe des Accountings besteht darin, die Geld und Güterströme innerhalb des Unternehmens zu erfassen, zu dokumentieren und zu einem Bild über die finanzielle Situation zu verdichten. Diese Aufgabe besteht aus zwei Teilaufgaben: Zum einen der buchhalterischen Abbildung aller Geschäftsvorfälle im Unternehmen und zum anderen der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen.

Zentralisierung und Optimierung des Accountings

Das im MDax und TecDAX gelistete Software-Unternehmen CompuGroup Medical hat das Ziel einer erstklassigen Finanzorganisation, die effizient und pünktlich hochwertige und zuverlässige Informationen an interne wie auch externe Stakeholder liefert. Die CompuGroup Medical hat die Accounting-Prozesse Order-to-Cash (O2C), Purchase-to-Pay (P2P), Intercompany Verrechnung (IC) und das Erstellen der Abschlüsse für viele Konzerngesellschaften in einem Shared Service Center zentralisiert. Darüber hinaus werden auch viele Hauptbücher der Tochtergesellschaften aus dem In...