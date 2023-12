Die vergangenen Jahre waren für Unternehmen alles andere als einfach. Die Folgen der Corona-Pandemie, der Ausbruch des Ukraine-Krieges und die darauffolgende Energiekrise hatten erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Mit welchem Gefühl blicken CFOs nun auf das Jahr 2024?

Die Beratungsgesellschaft Horváth hat für die CFO-Studie 2024 branchen- und länderübergreifend insgesamt 150 CFOs befragt (aus Unternehmen mit mehrheitlich über 1.000 Mitarbeitenden und 250 Mio. EUR Jahresumsatz). Die Ergebnisse zeigen, dass viele Finanzchefs alles andere als optimistisch in die Zukunft blicken.

Schlechte Geschäftsaussichten für fast ein Viertel der Unternehmen

Welche wirtschaftlichen Entwicklungen erwarten CFOs für die kommenden Monate?

Immerhin 18 % fürchten, dass ihre wirtschaftliche Lage weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau bleiben wird. 5 % rechnen sogar mit einer Verschlechterung.

32 % erwarten eine positive Entwicklung für ihr Geschäft. 29 % gehen davon aus, dass ihr Geschäftsentwicklung beim gegenwärtig positiven Stand bleibt.

15 % denken, dass sie sich von der wirtschaftlich schwierigen Lage 2022 und 2023 erholen werden.

Rund 61 % blicken also durchaus positiv in die Zukunft. Doch fast jedes vierte Unternehmen kämpft mit erheblichen Schwierigkeiten. Es zeichnet sich also bereits ab: Auch 2024 wird den CFOs wohl einiges abverlangen. Doch wo lauern die größten Hürden?

Herausforderungen für Unternehmen

Zwar zeigt sich die Mehrheit der Finanzchefs optimistisch, was strategische Unternehmensziele, Liquidität und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen betrifft. Doch es warten in 2024 auch große Herausforderungen.

Die 5 größten Herausforderungen der kommenden Monate Datennutzung (86 %)

Cyberrisiken (82 %)

Nachhaltigkeitsmanagement (82 %)

Regulatorische & Compliance Anforderungen (76 %)

Mangel an qualifizierten Fachkräften (72 %)

Die Verwendung von Daten wird für Unternehmen immer mehr zur Gretchen-Frage: Wie können Informationen geschaffen, verarbeitet und verwendet werden? Die digitale Transformation bildet hier eine wichtige Basis, damit Unternehmen künftig erfolgreich ihre Daten managen können. Zudem werden qualifizierte Mitarbeiter benötigt, die die erforderlichen Veränderungen begleiten. Es verwundert daher nicht, dass CFOs gerade auf die Lösung dieser Probleme ihren derzeitigen Fokus legen.

CFO-Agenda 2024

Die Studie zeigt, dass die strategischen Themen Fachkräfte und Digitalisierung die CFO-Agenda dominieren:

Bild: Haufe Online Redaktion

Abb.: Strategische Themen auf der CFO-Agenda 2024

Finanzabteilung digitalisieren

Die Finanzfunktion wird in vielen Unternehmen derzeit modernisiert. Dabei legen Finanzvorstände vor allem den Fokus auf eine fortschreitende Digitalisierung (92 %). Die Transformation zum "data-driven" Unternehmen ist für viele CFOs das Ziel. Doch dafür muss natürlich auch in der Finanzabteilung eine entsprechende Entwicklung vorangetrieben werden.

Lesen Sie im nächsten Teil, wie es um die Digitalisierung – gerade auch im Finance-Bereich – in Unternehmen steht.





