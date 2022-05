Permanenter Wandel im Finance-Bereich − Welche Initiativen stehen auf der CFO-Agenda?

Irgendeine Transformation ist immer im Finance-Bereich. Neben der Digitalisierung sind dies aktuell Sustainability Reporting oder die Migration auf S/4HANA. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Vorträge.

Die Moderatoren Achim Wenning und Kai Grönke führten die fast 80 Teilnehmer der Online-Fachkonferenz Finance Excellence durch den Konferenztag. Die fünf Fachvorträge mit aktuellen Praxisbeispielen werden hier im Überblick vorgestellt.

Erfolgreiche Finance Transformation mit SAP S/4HANA und SAP Central Finance

René Linsner von Horváth und Carsten Hilker von SAP America zeigen, wie Transformationen mit SAP S/4HANA bestmöglich vollzogen werden können. Dafür zeigen sie, vor welchen Herausforderungen Unternehmen heutzutage stehen, welche Ansätze sich zum Reduzieren der Komplexität der Transformationen empfehlen und stellen zudem ein Best Practice Vorgehensmodell anhand von SAP Central Finance vor.

Zunächst stellt René Linsner den Status Quo und damit einhergehende Herausforderungen vor. Er beschreibt, dass diese Herausforderungen für viele Unternehmen die Ausgangsbasis für ganzheitliche Transformationsprojekte sind. Er erläutert, dass aus einer Vielzahl neuer Technologien häufig SAP S/4HANA für die Umsetzung der Transformation gewählt wird. Ein solches Transformationsprojekt ist oftmals sehr komplex, da Unternehmen heutzutage überwiegend ganzheitliche Unternehmenstransformationen anstreben. Daher ist es wichtig, wesentliche Entscheidungen schon zu Beginn der Transformation zu treffen und eine genaue Analyse des Steuerungsmodells zu machen. Dadurch wird es möglich, bei der Transformation den richtigen Fokus zu setzen.

Anschließend widmet sich Carsten Hilker der technischen Umsetzung der Transformation. Da viele Unternehmen bereits komplexe IT-Landschaften aufgebaut haben, beschreibt er SAP Central Finance als Best Practice Vorgehensmodell, um den Übergang in die "moderne Welt" zu schaffen. Dabei werden schrittweise Funktionen aus der bisherigen IT-Landschaft transformiert, um langfristig in das operationale SAP S/4HANA System überzugehen. Abschließend erläutert er zudem wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche SAP S/4HANA Transformation. Beispielsweise führt er dazu das Vorhandensein eines klaren Zielbildes sowie eine effiziente Kommunikation an.

Daten: Das Lebenselexir im Unternehmen

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Unternehmen vorangetrieben und die Basis für datengetriebene Organisationen geschaffen. Alexander Sirzisko, Chief Financial Officer von eBay Deutschland, zeigt auf, worauf diese Organisationen achten müssen, und nennt konkrete Beispiele aus seinem CFO Alltag.

Zu Beginn der Präsentation macht Herr Sirzisko deutlich, dass Daten auf jeder Unternehmensebene eine bedeutende Rolle spielen. Die dahinter versteckten Potenziale können jedoch nur dann vollständig genutzt werden, wenn das Verständnis auch auf der obersten Hierarchieebene vorliegt. Bei eBay Deutschland sind nicht nur Kernprozesse digitalisiert, sondern auch Supportprozesse wie aus dem Personal-, IT- und Buchhaltungsbereich.

Damit Fach- und Führungskräfte unterschiedlicher Geschäftsbereiche über ein in sich stimmiges Bild der gleichen KPIS verfügen, bedient sich eBay Deutschland an einer Self Service Anwendung. Dieses "Single Source of Truth"-Tool verhindert Missverständnisse und ist somit ausschlaggebend für ein fundiertes und effektives Reporting. Außerdem fügt Herr Sirzisko hinzu, dass es ein eigenständiges Analytics-Team bei eBay Deutschland gibt, welches nicht an andere Fachbereiche gekoppelt ist. Dadurch sollen unabhängige und objektive Analysen durchgeführt werden.

Global Business Services als konsequenter Baustein im Rahmen der Transformation bei Lanxess

An einer Umstellung auf S/4HANA kommen Unternehmen, die heute schon SAP nutzen über kurz oder lang nicht vorbei. Aus Sicht von Gerhard Schmitz (LANXESS) eine gute Gelegenheit, um Strukturen und Prozesse zu hinterfragen und neu zu denken. So wurde bei der LANXESS aus dem Wunsch nach einer harmonisierten IT-Landschaft ein ganzheitliches Transformationsprogramm.

Im Rahmen dieses Transformationsprogramms wurden die bisher funktional ausgerichteten Prozesse auf globale Ende-zu-Ende-Prozesse umgestellt und transaktionale Tätigkeiten in einer Global Business Services Organisation gebündelt. Dafür wurden die bereits bestehende Schwerpunktstandorte zu regionalen Shared Service Centern erweitert und im Sinne der E2E-Logik organisiert. So konnten Effizienzen gehoben, Prozesse standardisiert, Komplexität reduziert und die Ergebnis-Qualität verbessert werden.

Um diese Transformation nachhaltig im Unternehmen zu verankern, wurde außerdem eine globale Prozess- und Daten-Governance Einheit aufgebaut. Diese definiert und überwacht die Einhaltung von Standards in Bezug auf Prozesse und Daten. Außerdem treibt sie Standardisierungs-, Optimierungs- und Excellenzinitiativen voran und trägt die Verantwortung für die Stammdatenqualität.

Sustain Up! Der unausweichliche Sprung auf die nächste Stufe der Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Wunder, Professor für Strategisches Management an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm schildert in seinem Vortrag, wie Unternehmen die richtigen Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit entwickeln und diese erfolgreich umsetzen können.

In den letzten Jahren hat sich das unternehmerische Mindset grundlegend verändert: Von einer reinen Shareholder Value Maximierung; über den Versuch Shared Value i.S.v. win-win-Situationen zwischen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zu schaffen; hin zum Future Value, dem die Idee zu Grunde liegt, dass die Wirtschaft in die Gesellschaft und diese wiederum in die Umwelt eingebettet ist und Einklang zwischen diesen drei Bereichen geschaffen werden muss. Nichtsdestotrotz besteht weiterhin eine sogenannte Makro-Mikro-Gap zwischen dem Ziel des Fortbestehens der Erde und dem unternehmerischen Handeln, die es zu überwinden gilt, um die nächste Stufe der Nachhaltigkeit (Enkeltauglichkeit) zu erreichen.

In dieser Nachhaltigkeitstransformation sollte der CFO eine zentrale Rolle übernehmen. Es gilt die zu transformierenden Geschäftsfelder zu priorisieren, ein Zielbild des zukünftigen Geschäftsmodells zu entwickeln, das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich in die strategische und operative Unternehmensteuerung zu integrieren, die Transformation im Hinblick auf Strategie, Strukturen und Kultur zu planen. Außerdem sollten erste Leuchtturmprojekte identifiziert und im Rahmen der Offenlegungspflichten kommuniziert werden, um diese als Chance zu nutzen, Reputation aufzubauen.

The All Electric Society

Axel Wachholz, CFO der Phoenix Contact GmbH & Co. KG, stellt in seinem Vortrag dar, wie Technologie dafür eingesetzt werden kann, um aktuelle Menschheitsprobleme zu lösen. Grundlage sei Elektrizität, die zukünftig primär regenerativ produziert wird und weltweit in ausreichendem Maße zur Verfügung steht - die sogenannte "All Electric Society".

Zunächst erläutert Axel Wachholz die Herausforderungen aktueller Menschheitsprobleme und wie Technologie in der Vergangenheit bereits globale Standards und Qualität verbessert hat. Gleichermaßen betont er, dass Technologie die Lösung und nicht das Problem ist. Er geht davon aus, dass zukünftig insgesamt hauptsächlich regenerativ erzeugte elektrische Energie eingesetzt wird.

China nimmt aufgrund umfangreicher staatlicher Initiativen eine Vorreiterrolle für eine "All Electric Society" ein. Deutschland zeigt zwar bereits wesentliche Kernkompetenzen, aber um der globalen Herausforderung länderübergreifend entgegenzutreten, bedarf es einer klaren europäischen Position. Auch für Unternehmen ergeben sich daraus neue Trends und Herausforderungen, wie beispielsweise den Umgang mit Volatilität als neuen Normalzustand und zentral gesteuerten Kapitalflüsse. Unternehmen haben diese Trends bereits fest auf ihrer Agenda integriert. Nun gilt es die passenden strategischen Maßnahmen zu definieren, um das Potenzial der "All Electric Society" umfangreich nutzen zu können.

CFO-Panel-Sessions

Auch dieses Jahr konnten die Teilnehmer - je nach fachlichem Interesse - eine von fünf unterschiedlichen, interaktiven Sessions besuchen:

#1: Operationalisierung einer Nachhaltigkeitssteuerung im Finanzbereich (Fabian Palenta, Horváth)

#2: Globale Prozess- und Daten-Governance am Beispiel GBS (Christian Dahlhausen, Horváth)

#3: Business Transformation by S/4HANA (Daniel Müller & Stefan Maus, Horváth)

#4: Global Business Service - Die zukünftige Organisationsform: E2E, digital und virtuell (Laurids Hegele & Henning Heitvogt, Horváth)

Anwendungsfälle von Data Science im Finanzbereich (Marco Maisenbacher)

Fazit: Die grundlegenden Herausforderungen unserer Zeit, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, machen auch vor dem Finanzbereich nicht halt. Dabei führen sie nicht nur zu punktuellen Veränderungen und Erweiterungen der Aufgaben des CFO-Bereichs, sondern sind nicht selten Ausgangspunkt einer ganzheitlichen Transformation.