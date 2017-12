Bild: Horváth Akademie

Die 13. Fachkonferenz Finance Excellence am 22. März 2018 in Düsseldorf steht unter dem Motto "Vom Trend zur Umsetzung — Wie CFOs die digitale Transformation gestalten“. Die Veranstaltung will Antworten auf die Frage geben, wie sich die Finanzbereiche und angrenzende Funktionen aufstellen sollten, um die Chancen der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen.

Bei der diesjährigen Konferenz werden in den Vorträgen und Workshops konkrete Anwendungsfälle vorgestellt und diskutiert. Besonders folgende Themen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt:

Verschmelzung und Zusammenwachsen von bisher getrennten Organisationseinheiten

Verschiebung von diskreten Prozessmodellen hin zu einer „End-to-End“-Prozesslandkarte

Veränderung in der Prozessdurchführung aufgrund Predictive Forecasting und Advanced Analytics

Erfahrungen mit Robotic Process Automation (RPA) in regelbasierten Prozessen

Weiterentwicklung von SSC Organisationen vor dem Hintergrund der Digitalisierung

Veränderung in den Anforderungen und Fähigkeitsprofilen, die zukünftig in Finanzbereichen vorgehalten werden müssen

Die Vorträge (Auszug)

Globale Transformation der Controlling-Organisation und -Prozesse „powered by Data.One“

Zusammenwachsen von Controlling und Accounting am Beispiel eines mittelständischen Medizintechnikunternehmens

Machine Learning for Business Decisions

Digitalisierung im End-to-End-Prozess „Source-to-Pay“ — wie Einkauf und Finanzen

zusammenwachsen

Am Nachmittag werden Erkenntnisse aus dem CFO-Panel zu verschiedenen Themen vorgestell, u. a.:

Blended-Learning-Konzepte zur Talententwicklung im CFO-Bereich - Qualifizierung der nächsten CFO-Generation

Predictive Sales Analytics — Potenziale im Vertrieb mit Advanced Analytics nutzen

Big Data Analyse — 100 Millionen Dokumente in 1 Minute analysiert mit dem

Horváth „Global Radar“

Weitere Informationen

Zum Programm-Download

Termin und Ort

22. März 2018, 9:00- 18:00 Uhr

Maritim Hotel Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf

Teilnahmegebühren und Frühbucherrabatt

1.190 EUR zzgl. MwSt.

Frühbucherrabatt von 10 % bei einer Anmeldung bis zum 2. Februar 2018.

Veranstalter und Anmeldung

Horváth Akademie GmbH

Phoenixbau, Königstraße 5, 70173 Stuttgart

Raffaella Grimm, Tel.: +49 711 66919-3620

Mail: konferenz@horvath-partners.com

Zur Homepage

Zu den Berichten der Finance Excellence 2017