Controlling-Pionier Dr Albrecht Deyhle feiert 90. Geburtstag

Dipl.-Kfm. Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle feiert am 12. Mai 2024 seinen 90. Geburtstag. Als einer der Gründerväter des modernen Controllings hat er nicht nur die Grundlagen dieses Fachbereichs geprägt, sondern auch als Verleger, Gründer und Unternehmer maßgeblich zur Verbreitung des Wissens beigetragen. Der Begriff „Controlling“ geht auf ihn zurück. Er hat ihn geprägt und so auch einer akademischen Disziplin ihren Namen gegeben.

„Vater“ des Controller Magazins

Albrecht Deyhle hat 1975 das Controller Magazin aus der Taufe gehoben, großgezogen und über viele Jahre als Herausgeber, Chefredakteur sowie Autor geprägt und begleitet. Seine Vision war es, ein Medium zu schaffen, das die neuesten Entwicklungen und Best Practices im Controlling zugänglich macht und somit einen kontinuierlichen Dialog innerhalb der Controlling-Community fördert. Es entwickelte sich schnell zu einer führenden Publikation im Bereich Controlling und bietet der Praxis sowie der Forschung und Lehre eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen.

Gründer der CA controller akademie

Bereits 1971 hatte Deyhle die CA controller akademie als privates Ausbildungsinstitut gegründet und über viele Jahre geleitet. Seine Leidenschaft und seine Begabung für die Wissensvermittlung in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Beratung haben die CA zu einer renommierten Institution in der Welt des Controllings gemacht. Insbesondere „Controllers Ausbildungsprogramm“ in fünf Stufen hat einen legendären Ruf und bereitet seit über 50 Jahren zigtausende Controllerinnen und Controller auf eine erfolgreiche Karriere im Bereich Controlling und Finance vor.

Mitgründer von Internationalem Controller Verein und International Group of Controlling

Darüber hinaus hat er gemeinsam mit Absolventen der CA den Internationalen Controller Verein ins Leben gerufen, eine Gemeinschaft, die sich dem Austausch von Fachwissen und der Förderung von Best Practices im Controlling widmet. Dieser Verein hat sich zu einem globalen Netzwerk entwickelt, das Fachleute aus vielen Ländern zusammenbringt.

Maßgeblich mitgewirkt hat er auch an der Gründung der International Group of Controlling, einer Organisation, die sich der Förderung internationaler Standards im Controlling verschrieben hat. Die IGC vereint Experten aus verschiedenen Ländern und Kulturen, um die Controlling-Philosophie weltweit zu harmonisieren und weiterzuentwickeln.

„Strategisches Viereck“ der Controller Community

Das “strategische Viereck”, bestehend aus dem Controller Magazin, der CA controller akademie, dem Internationalen Controller Verein (ICV) und der International Group of Controlling (IGC), spielt heute eine zentrale Rolle in der Controlling Community. Diese Institutionen arbeiten zusammen, um die Professionalität und Kompetenz von Controllern zu stärken und somit einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu leisten.

Sein unermüdlicher Einsatz und seine Beiträge haben Albrecht Deyhle zu einer Legende gemacht. Sein Name wird in der Welt des Controllings mit höchstem Respekt genannt. Sein 90. Geburtstag ist ein würdiger Anlass, um auf ein Leben voller Errungenschaften zurückzublicken und ihm für seine unzähligen Beiträge zu danken, die das Controlling zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Herzlichen Glückwunsch, Albrecht Deyhle, und danke für Ihr unermüdliches Wirken!