Controlling-Berichte dient der Entscheidungsunterstützung und -findung. Leider werden viele Informationen gar nicht gelesen. Vielleicht kennen Sie auch diese Herausforderung: Was kann man tun, damit die Berichte endlich wirklich gelesen oder gehört werden? Und brauchen wir ein neues Berichtsmanagement?

Was wäre, wenn die Berichte zusätzlich per Podcast vorgelesen werden? Also in einem beispielhaften Unternehmen wissen wir, dass die Bereichsverantwort­lichen ungern lesen. Sie sind recht viel im Auto unterwegs und was läge da näher, als die Berichte zu vertonen. Und das auch noch vollkommen automatisiert in der jeweils gewünschten Sprache? Das kann man entweder aufsprechen oder mit Text-to-Speech-Tools lösen, die auch noch in unterschiedliche Sprachen übersetzt werden können. Das könnte mit folgendem Tool erfolgen.

Und was wäre denn, wenn die Berichte kurzweilig einfach per Podcast erläutert werden? Also nicht nur vorgetragen werden, sondern wenn auch noch die Kennzahlen charmant erläutert werden, ein Bezug zu den Bereichsleitenden hergestellt und ihr individueller Impact offengelegt wird? Dies ist dann ein sogenannter „Talk to a report“ in einem Monolog.

Gehen wir einen Schritt weiter: Was wäre wenn die Berichte nun zu einem Dialog werden? Also was wäre, wenn der Bericht per Chatbot zur Verfügung gestellt wird? In einer Welt, in der Technologie unseren Alltag immer stärker durchdringt, spielen Chatbots eine zunehmend bedeutende Rolle. Diese künstlichen Gesprächspartner bieten nicht nur schnelle Antworten, sondern entwickeln sich auch ständig weiter, um menschenähnlichere Interaktionen zu ermöglichen. Vom Kundenservice bis hin zu persönlicher Unterhaltung finden wir Chatbots in verschiedenen Bereichen im Einsatz.

Hier könnte man den Bericht oder die letzten Berichte quasi in einem geschlossenen Raum hochladen und dann Fragen an den Bericht oder an die Berichte stellen. Und auch öffentlichkeitswirksame Geschäftsberichte können so für Jedermann hochgeladen werden. Dann könnten Fragen an den Bericht gestellt werden. Da dies eine ganz neue Art und Weise ist, wie man sich einen Bericht ansieht, ist es auch neu, sich Fragen dazu zu überlegen.

So kann beispielsweise gefragt werden:

Wie hoch ist der Umsatz im Bereich „X“ im aktuellen Berichtsjahr?

Wie hat sich der Umsatz im aktuellen Berichtsjahr zu den vier Vorjahren verändert?

Was sind mögliche Gründe dafür?

Was kann man tun, damit die Umsätze im kommenden Berichtsjahr weiter steigen?

Was sind unsere Vertriebsstärken?

Was sind unsere Vertriebsschwächen?

Was sind mögliche Risiken, die man jetzt schon ansehen sollte, die die Umsätze im kommenden Jahr gefährden könnten?

Was sind Chancen, die man jetzt schon angehen sollte, um die Umsätze im kommenden Berichtsjahr noch weiter anzukurbeln?

Was sind Out-of-the-Box Ideen, die man starten sollte, um die Umsätze im kommenden Berichtsjahr anzukurbeln?

Welche Fragen schlägst Du mir rund um die Umsatzplanung vor?

Gibt es Fragen, die ich unbedingt stellen sollte, die sich an die Umsatzplanung für die kommenden Jahre richten?

Welches sind die Top Umsatzträger in den letzten fünf Jahren gewesen?

Welches werden die Top Umsatzträger im kommenden Berichtsjahr sein?

Oder man fragt den Chatbot, welche Frage man stellen sollte? Fragen, die andere gestellt haben und ich vergessen habe, zu stellen?

Sie sehen, mit einem Chatbot kann man auch auf ganz neue Ideen kommen, um sich den Controlling Themen zu nähern. Dies ist beispielsweise eine Möglichkeit, um Nachhaltigkeitsberichte einmal kreativ anders zu präsentieren und noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen.

Wenn ich mit Chatbots „rede“, dann sage ich manchmal: „Erkläre es einer Fünfjährigen!“. In einer nächsten Iteration sage ich: „Und nun für eine Controlling-Professorenrunde!“. In einer weiteren Iteration bitte ich dann: „Und nun in einer kombinierten Version!“. Das Spannende ist, dass dann die kreativen Titel mit der Wissenschaftlichkeit kombiniert werden und meines Erachtens dies ein sehr gutes Ergebnis darstellt.

Damit Sie dies gleich einmal praktisch testen können, haben wir für ein aktuelles Buch von Thorsten Jekel mit dem Titel „Digitale Tools effektiv nutzen“ einen Tech-Chatbot erstellt. Hier können Sie nun quasi Fragen an das Buch stellen. Probieren Sie es gern einfach aus: Wenn Sie auf den folgenden Link klicken und unten rechts auf den Kreis drücken, kommen Sie zum dem KI-Techbot von Thorsten Jekel. Stellen Sie gern Ihre Fragen rund um das beispielhafte Buch „Digitale Tools effektiv einsetzen“. Dieser Chatbot wurde erstellt mit: https://www.chatbase.co/. Und so ähnlich könnten Sie entsprechend Ihre Berichte hochladen und mit einem Controlling-Chatbot diese befragen. Einige Ideen und Tools können Sie direkt schon einmal mit dem Tech-Chatbot vordiskutieren.

Das hat einen entsprechenden Impact auf Ihr Berichtsmanagement. Ein Berichtsmanagement bezieht sich auf die Planung, Erstellung, Analyse und Verteilung von Berichten, um Managemententscheidungen zu unterstützen. Einige Schlüsselelemente sind beispielsweise die Berichtsplanung, die Datenbeschaffung und -aufbereitung, die Berichterstellung, Analyse und Interpretation, die Berichtsverteilung und das Feedback mit einer kontinuierlichen Verbesserung. Letztlich trägt ein effektives und effizientes Berichtsmanagement dazu bei, die Transparenz, Genauigkeit und Relevanz der bereitgestellten Informationen zu verbessern, was wiederum die Qualität der Managemententscheidungen unterstützt und zur Erreichung der Unternehmensziele beiträgt. Die Berichte dienen dazu, Managementscheidungen zu unterstützen, indem relevante Informationen bereitgestellt werden und Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Organisation geboten werden.

Und jetzt folgt natürlich die Frage: Was wird Ihr Chatbot im Controlling sein?

To Go’s: