Mit über 30 Jahren Erfahrung in Marketing und Controlling - davon allein 20 Jahre in der Industrie - setzt Nicole Jekel Controllingthemen für kleine mittelständische Unternehmen sowie DAX-Unternehmen in die Praxis um. Sie ist zudem Jury-Vorsitzende für den ICV Newcomer Award des Internationalen Controller Vereins (ICV).

Themenschwerpunkte: Marketing-Controlling, Gamification, Performance Management, Controller Magazin, Controller Newcomer Award