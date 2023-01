Manager*innen, die LEGO®-Steine zusammenbauen, lachen, diskutieren und die nebenbei noch ihr Controlling auf Vordermann bringen, wurden vor kurzer Zeit noch belächelt. Doch mittlerweile wird das Bauen mit LEGO®-Steinen immer mehr als eine standardisierte, ergänzende Vorgehensweise gesehen, um sich Themen ganzheitlich zu nähern und verschiedene Blickwinkel einzunehmen. In dieser Kolumne gibt Prof. Dr. Jekel einen persönlichen Erlebnisbericht.

Vor kurzer Zeit bereitete ich mich auf einen LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop vor und wenn ich es erzählte, so wurde es eher lächelnd und belächelnd als Spielerei abgetan. Ergebnisoffen ging ich in das Seminar und wusste, dass es für die Teilnehmenden vielleicht ja doch ein sehr bereicherndes Überraschungsei werden könnte. Wichtig ist, dass das Ziel klar formuliert wird.

Ziel des Workshops: Gemeinsames Controlling-Verständnis in Ihrer Organisation schaffen und wie die eigene Motivation Mehrwert bietet.

Der Kurz-Workshop ist in 3 Stufen, in sogenannte Levels, gegliedert:

Level 1: Einzelarbeit – Warm-up mit dem kleinen LEGO®-Set, dem Windows Exploration Bag

Level 2: Einzelarbeit – Controlling in der Organisation mit LEGO®-Starter-Kit

Level 3: Gruppenarbeit – Controlling in der Organisation mit beiden LEGO®-Sets

Level 1: Einzelarbeit – Warm-up mit kleinem LEGO®-Set

In dem ersten Level geht es darum, dass sich jeder mit den Steinen vertraut macht. Nach der Begrüßung erhalten die Teilnehmenden jeder ein LEGO®-Set, ein sogenannten Windows Exploration Bag mit 48 Steinen. Daher geht es auch direkt mit der ersten Aufgabe gleich los.

1. Aufgabe: Bauen Sie einen Turm (3 Min.)

Die Minuten vergehen wie im Flug: Kreativ werden die Türme gebaut, Ergebnisse bewundert, denn es kommen wirklich schon äußerst geniale Türme heraus. Die Gruppe merkt, dass jeder einen eigenen kreativen Beitrag aus dem jeweiligen Blickwinkel leistet, es verschiedene Modelle gibt, es keine falschen Antworten gibt, sondern dass man sich gegenseitig sehr inspiriert. Teilnehmende sind teilweise bereits nach einer Minute fertig, andere nach 3 Minuten und manche hätte gern noch mehr Zeit gehabt.

2. Aufgabe: Ergänzen Sie den Turm um etwas, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit motiviert (3 Min.)

Jetzt werden dem Turm Motivationsaspekte hinzugefügt. Danach stellen sich die Teilnehmenden gegenseitig die Motivationsaspekte vor und es gibt schon erste Aha-Momente. Jetzt nimmt jede*r Teilnehmende einen Haupt-Motivationsaspekt heraus und stellt diesen zur Seite, da dieser später noch gebraucht wird. Dann wird alles auseinandergebaut.

3. Aufgabe: Was bedeutet für Sie Controlling? (6 Min.)

Nun kennen sich die Teilnehmenden schon recht gut mit den Steinen aus. Die 6 Min. werden von jedem Teilnehmenden ausgeschöpft, um "Was bedeutet für mich Controlling?" mit LEGO®-Steinen zu bauen. Dann stellen sich die Teilnehmenden gegenseitig reihum ihre Modelle vor. Hier kommt die Metaphern-Arbeit hinzu: Teilweise werden umgedrehte Steine dargestellt, die Cash-Becken darstellen. Es gibt fest verankerte LEGO®-Steine als auch lose liegende Steine, die isolierte IT-Lösungen darstellen. Ein Stein kann somit jede Bedeutung annehmen. Hochspannende Modelle! Die Teilnehmenden diskutieren, welches Modell bzw. welche Aspekte sie am meisten überraschten.

Im ersten Level geht es darum, dass sich die Teilnehmenden mit den Steinen vertraut machen und sich mit Metaphern der Thematik in Einzelarbeit nähern. Die Teilnehmenden wechseln jetzt zu dem LEGO®-Starter-Kit mit 219 Steinen.

Level 2: Einzelarbeit – Controlling in der Organisation mit dem LEGO®-Starter-Kit

Jetzt sind die Teilnehmenden in ihrem Element. Neugierig erleben die Teilnehmenden neue Steine und widmen sich ihrer neuen Aufgabe.

4. Aufgabe: Wie sehen Sie Controlling in Ihrer Organisation aktuell? (10 Min.)

Es wird mit großer Freude gebaut und fantastische Modelle werden entwickelt. Mit teilweise auch äußerst kritischen Metaphern wie leeren LEGO®-Steinen für fehlende Mittel werden Themen aufgezeigt, die mit anderen Methoden nicht so schnell auf den Punkt gebracht worden wären. Die Diskussion erfolgt auch über die Modelle und nicht an Personen, welches einen sog. Safe Place darstellt. Zudem werden unterschiedliche Perspektiven offengelegt. Modelle können gedreht werden und es kann von allen Seiten auf das Modell geblickt werden. Danach werden die Modelle vorgestellt und erste überraschende Erkenntnisse werden ersichtlich. Die Modelle bleiben auf dem Tisch stehen.

5. Aufgabe: Es ist 2025. Ihre Organisation wird in der Zeitschrift Controller Magazin als Vorreiter im Controlling ausgezeichnet. Wie sieht das Controlling in Ihrer Organisation 2025 aus? (10 Min.)

Es wird ein weiteres Model gebaut, nun ein Zukunfts-Modell. Teilweise ändern sich nun die Farben und Formen. Dann werden diese Zukunftsmodelle vorstellt. Die Modelle werden erklärt, einzelne Steine werden besondere Bedeutungen zugewiesen und durch das Bewegen der Modelle werden verschiedene Perspektiven sichtbar. Neue Erkenntnisse werden gewonnen.

6. Aufgabe: Von dem Controlling-Ist-Modell als auch von dem Zukunftsmodell darf jeweils ein Teil genommen werden: Von dem Controlling-Ist-Modell darf das größte Hemmnis genommen werden und von dem Zukunftsmodell das beste Element (1 Min.)

Die Auswahl wird auf den Tisch gelegt und gegenseitig vorgestellt.

Im zweiten Level geht es darum, dass ein Ist- und ein Soll-Modell in Einzelarbeit gebaut wird und jeweils ein sogenanntes Haupt-Hemmnis und eine Super-Idee in das dritte Level mitgenommen wird.

Level 3: Gruppenarbeit – Controlling in der Organisation mit beiden LEGO®-Sets

Dies führt jetzt zu der Gruppenarbeit. Nun wird aus dem jeweiligen Hemmnis und der jeweiligen Idee, ein gemeinschaftliches Tisch-Modell gebaut. Aus den extrahierten Teilen wird ein Gemeinschaftsmodell entwickelt:

7. Aufgabe: Einigen Sie sich auf ein gemeinsames Tischmodell: Ein gemeinsames Controlling-Verständnis in Ihrer Organisation (10 Min.)

Dann wird das Modell diskutiert. Das Modell ist im Rampenlicht. Welche Ideen finden die Teilnehmenden besonders interessant?

8. Aufgabe: Wenn noch nicht geschehen – versuchen Sie, einen Kreislauf zu entwickeln. Falls bereits geschehen, überprüfen, modifizieren Sie Ihren Kreislauf (10 Min.)

Im Anschluss werden die Aha-Momente aufgenommen.

9. Aufgabe: Nun nehmen wir den Motivationsstein aus dem ersten Level, den wir zur Seite gelegt haben. Jeder platziert den individuellen Motivationsstein dort an dem gemeinsamen Modell, wo Sie den größten Impact erzielen (1 Min.)

Dann werden die Themen nochmals vorgestellt und die Aha-Momente extrahiert. Was finden Sie besonders interessant? Abschließend wird die Methode bewertet.

Dabei wird deutlich, dass die Teilnehmenden auf einen inspirierenden Workshop blicken. Alle Teilnehmenden haben mitgemacht, so dass von einem Lean-out-Meeting zu einem sog. Lean-in-Meeting gesprochen werden kann. Die Diskussion erfolgte am Modell und nicht an Personen. Der Prozess bei den Teilaufgaben war wie folgt:

Aufgabe entgegennehmen,

mit LEGO®-Steinen bauen,

das Teilen der Bedeutung, der Geschichte am eigenen Modell und

am Ende das Reflektieren.

Darüber hinaus wird überlegt, wie weitere Controlling-Themen mithilfe dieser Methode angegangen werden können:

Eine Neuaufstellung einer modernen Controlling-Organisation mit digitalen Use Cases steht als nächstes Thema an.

Zudem scheint eine Stakeholder-Nachhaltigkeitsbetrachtung ebenfalls ein Zukunftsthema mit der LEGO® SERIOUS PLAY® Methode zu werden. Für wen wollen wir welche Kennzahlen wann und wie unter Nachhaltigkeitsaspekten entwickeln.

Sicherlich fällt Ihnen sofort ein Themenfeld aus Ihrem Controlling-Umfeld ein, das mit der Methode "bearbeitet" werden kann.

Blair et al. (2019) hat hierzu einen dreistufigen Plan diskutiert:

In einem ersten Schritt bieten sich individuelle Modelle an wie eine dreidimensionale Darstellung der eigenen Gedanken. Damit können andere verstehen, hinterfragen und man kann auf diese Weise eine gemeinsame Bedeutung erkennen. Beispielshafte Anwendungen kann die Ideenentwicklung sein, die Diskussion von Werten und Handlungen und letztlich rund um das Coaching.

an wie eine dreidimensionale Darstellung der eigenen Gedanken. Damit können andere verstehen, hinterfragen und man kann auf diese Weise eine gemeinsame Bedeutung erkennen. Beispielshafte Anwendungen kann die Ideenentwicklung sein, die Diskussion von Werten und Handlungen und letztlich rund um das Coaching. In einem zweiten Schritt geht es um die Erstellung von gemeinsamen Modellen , damit zu ein gemeinsames Verständnis über Themen gekommen wird. Beispielhafte Anwendungen können Teambuilding, Vision und Innovationen sein.

, damit zu ein gemeinsames Verständnis über Themen gekommen wird. Beispielhafte Anwendungen können Teambuilding, Vision und Innovationen sein. In einer dritten Stufe können Systemmodelle erstellt werden. Hier geht es um das Verständnis von Kräften, Wechselwirkungen und Einflüssen innerhalb eines Systems und auf das System. Beispielhafte Anwendungen können Strategien und Szenarien sein.

Bild: Blair et al. (2019), Serious Work Meetings und Workshops mit LEGO®SERIOUS PLAY moderieren, S. 72.

Die LEGO®-Gruppe hat LEGO® SERIOUS PLAY® unter einer Open Source zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Eine Ausbildung unterstützt jedoch, die Besonderheiten der Methode, speziellere Moderationsfähigkeiten und spezielle Persönlichkeiten erfolgreich und zielführend zu moderieren.

Literaturempfehlungen

Blair, Sean, Rillo, Marko und Dröge, Jens (2019): Serious Work: Meetings und Workshops mit der LEGO® SERIOUS PLAY® Methode moderieren

Hillmer, David (2021): Play! Der unverzichtbare LEGO® SERIOUS PLAY ® Praxis-Guide für Trainer, Coaches und Moderatoren: Inklusive Online-Guide

Kirstiansen, Per und Rasmussen, Robert (2014): Building a Better Business Using the LEGO® SERIOUS PLAY ® Method

To Go’s

Beim Controlling LEGO® SERIOUS PLAY®-Spielen,

liegt der Fokus auf den Zielen und

... Controlling rockt Ihre Woche!

Dieser Artikel erschien erstmals im Controller Magazin 6/2022.