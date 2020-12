Um das Verhalten von Kollegen nachhaltig zu ändern, bedarf es manchmal neuer Methoden. Dazu zählen z. B. digitale Tools, um die Zahlen, Daten und Fakten auch zu „verkaufen“. Prof. Nicole Jekel stellt drei digitale Mitmach-Tools vor.

Wie Controller zum Mitmachen motivieren können

Mit der richtigen Auswahl von digitalen Tools können Controller Sparringspartner für die Entscheidungsträger im Unternehmen sein und sie wirkungsvoll unterstützen. Die Kommunikation der Controllingergebnisse beispielsweise in Meetings ist eine Herausforderung, die sogar das Verhalten der Kollegen und Mitarbeiter ändern kann. Um eine Verhaltensänderung nachhaltig zu initiieren, bedarf es manchmal auch neuer Methoden. Dazu zählen beispielsweise digitale Tools, um die Zahlen, Daten und Fakten auch zu verkaufen. Die vorliegende Übersicht beschäftigt sich mit diesem Thema und stellt eine Reihe von ausgewählten digitalen Mitmach-Tools zur Verfügung. Diese Mitmach-Tool-Liste für Controller erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Interaktion mit dem Publikum

Das Interaktions-Tool mentimeter wird im Folgenden näher vorgestellt. Es handelt sich mit bis zu drei Fragen um ein Gratistool, bei dem Sie interaktiv den Teilnehmenden anonym, digitale Fragen stellen können. Wer auf der ICV-Regionaltagung Controlling Inspiration Berlin (CIB) am 16.11.2019 in Berlin dabei war, konnte das Tool im Rahmen des Vortrags ‚Übernimmt Künstliche Intelligenz (KI) meinen Job?‘ kennenlernen. Auf der CIB wurde beispielsweise die Frage „Wie könnten Sie KI einsetzen?“ gestellt und mit folgenden Antworten aus dem Publikum über www.mentimeter.com geantwortet:

Bild: Prof. Nicole Jekel, Beuth Hochschule

Abb. 1: Mentimeter-Abfrage mit Antworten aus dem Publikum am Beispiel der CIB 2019

Ähnlich können Abfragen beispielsweise in Meetings stattfinden. Wenn Sie Ergebnisse vorstellen, so könnten zuvor diese Zahlen von den Teilnehmenden geschätzt werden. Damit beschäftigt sich jeder vorab gedanklich mit den Werten, schätzt sie anonym und bekommt im Anschluss das „richtige“ Ergebnis. Auf diese Weise werden Zahlen noch mehr verinnerlicht und das Controlling erhält zugleich eine emotionale Aufladung.

Post-it-Zettel digitalisieren

Um Mitarbeiter zum Mitmachen zu motivieren kann auch eine Post-it-App geeignet sein. Hier werden beispielsweise bei einem Workshop oder in einem Meeting die quadratischen Post-it-Zettel mit Stiften beschrieben, um z. B. zu brainstormen. Danach kann mit der gratis App das Ergebnis fotografiert werden, umgewandelt, exportiert und z. B. als Powerpoint, in Excel oder in Trello weitergenutzt werden.

Virtuelles Whiteboard

Mit padlet bietet sich eine gutes Whiteboard- oder Kanban-Tool an, wenn gemeinsam kollaborativ gearbeitet wird. Gerade eher introvertierte Kolleginnen und Kollegen werden mit diesem Tool motiviert, ihr so wertvolles Wissen zu teilen, das manchmal in klassischen Meetings leider nicht abgeholt und eingebracht wird.

Insofern bieten die exemplarisch ausgewählten Tools in der kollaborativen und auch in der klassischen Arbeitswelt neue Möglichkeiten, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich noch mehr einzubringen und mitzumachen.

To Go’s:

Mit einem Digi-Tool

wird selbst Controlling richtig cool ...

... Controlling rockt Ihre Woche!

Der Artikel erschien erstmals im Controller Magazin 6/2020

Controller Magazin 6/2020