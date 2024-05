Bild: Haufe Online Redaktion In der Industrie sind verschiedene Partner an der Wertschöpfungskette beteiligt.

Manufacturing-X gilt als der Trend für Industrieunternehmen. Noch beteiligen sich bisher nur wenige Industrieunternehmen an der Initiative. Doch die Zukunft der deutschen Industrie liegt in digitalisierten Wertschöpfungsketten, wie eine aktuelle Studie zeigt. Dies würde dem Controlling neue Potanziale bieten, insbesondere durch schnellere Analysen und der Identifikation möglicher Risiken in der Lieferkette.