Datenaustausch

Cloud mit Programmierer-Zahlen
Cloud mit Programmierer-Zahlen
Steuerverwaltung wird sukzessive digitaler

Steuerclouds als Austauschplattformen für größere Datenmengen

Nicht nur Unternehmer, sondern auch Finanzbeamte erleben seit einiger Zeit einen Digitalisierungsschub. So wurden von den Finanverwaltungen Plattformen in der Cloud entwickelt. Über diese können künftig Steuerberater und Unternehmer große Datenmengen, die z. B. für die Betriebsprüfung benötigt werden, an die Finanzverwaltung übermitteln. Wo das möglich ist und wie das funktioniert, erläutert Herr Willner nachfolgend.
Laptop mit Mail
Laptop mit Mail
BFH

E-Mails als vorzulegende Handels- und Geschäftsbriefe

Die Finanzverwaltung ist im Rahmen der Außenprüfung grundsätzlich berechtigt, vom Steuerpflichtigen sämtliche E-Mails mit steuerlichem Bezug anzufordern. Mangels Rechtsgrundlage ist es der Finanzverwaltung aber verwehrt, ein sogenanntes Gesamtjournal zu verlangen, das einerseits erst noch erstellt werden müsste und andererseits auch Informationen zu solchen E-Mails enthält, die keinen steuerlichen Bezug haben.
Maschine-Industrie
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Vernetzte Industrie

Mit Manufacturing-X könnte das Controlling neue Potenziale nutzen

Manufacturing-X gilt als der Trend für Industrieunternehmen. Noch beteiligen sich bisher nur wenige Industrieunternehmen an der Initiative. Doch die Zukunft der deutschen Industrie liegt in digitalisierten Wertschöpfungsketten, wie eine aktuelle Studie zeigt. Dies würde dem Controlling neue Potanziale bieten, insbesondere durch schnellere Analysen und der Identifikation möglicher Risiken in der Lieferkette.
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