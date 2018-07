Mit dem ebenfalls am 12.11.2015 vom Bundestag und am 18.12.2015 vom Bundesrat verabschiedeten Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen und zur Änderung des EU-Amtshilfegesetzes und anderer Gesetze soll die Anwendung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen mit Mitgliedstaaten der EU aufgrund der geänderten EU-Amtshilferichtlinie sowie mit Drittstaaten aufgrund der von Deutschland am 29.10.2014 in Berlin unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten erfolgen. Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf wurde vom Bundestag und Bundesrat in leicht modifizierter Fassung nach Vorschlägen des Finanzausschusses angenommen.Weiter