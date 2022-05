Digitalisierung der Steuerverwaltung: Steuerclouds zum Austausch

Bild: Pixabay Steuerberater und Unternehmer können über Steuerclouds große Datenmengen übermitteln.

Nicht nur Unternehmer, sondern auch Finanzbeamte erleben derzeit einen Digitalisierungsschub. So werden momentan Plattformen in der Cloud entwickelt. Über diese sollen künftig Steuerberater und Unternehmer große Datenmengen, die zum Beispiel für die Betriebsprüfung benötigt werden, an die Finanzverwaltung übermitteln. Wo das schon möglich ist und wie das funktioniert, erläutert Herr Willner nachfolgend.