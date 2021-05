Advertorial: Integrierte Planung

Optimierte Planungsprozesse schaffen Mehrwert für ein Unternehmen jeglicher Größe. Automatisierung sorgt für Vereinfachung und bereitet Raum für andere wichtige Aufgaben, in denen eine datenbasierte Planung möglich ist.

Ob im Mittelstand oder in großen Unternehmen – trotz moderner Planungslösungen gehört Excel zu den Tools, die Planungsprozesse weltweit noch immer dominieren. Excel-Spreadsheets werden hin und her geschickt und landen schließlich im Controlling, wo sie gesichtet, validiert und händisch zusammengeführt werden müssen. Das kostet enorm viel Zeit und mit dem fehleranfälligen Prozess ist niemand zufrieden. Dabei lässt sich die Excel-Umgebung mit einer integrierten Softwarelösung wie Jedox optimieren. So verbessern sich nicht nur die Datenintegration und Teamarbeit. Auch die Performance des gesamten Unternehmens wird positiv beeinflusst.

McDonald’s Schweiz: Automatisierte Planungsprozesse im Controlling

McDonald’s versteht sich als Gemeinschaft, deren Herausforderung darin besteht, die bestmöglichen Standards für Planungsprozesse für seine Partner zu definieren. Die notwendigen Informationen von jedem Franchisenehmer zu sammeln und in Excel zu konsolidieren, nahm jedoch zu viel Zeit in Anspruch. Daher entschied sich McDonald’s dazu, sich von Datensilos und manueller Datenpflege zu verabschieden und eine integrierte Planungslösung zu implementieren.

Neben der reinen Planung laufen nun auch Budgetierung und Reporting der Franchisenehmer direkt über die Softwarelösung. Diese Daten werden über einen ETL nahtlos integriert und in einem Datenwürfel organisiert. Die erstellten Reports liefern so viele und umfangreiche Daten, dass McDonald’s sie auch für andere Bereiche nutzt. Die Daten müssen nicht mehr manuell in Excel eingegeben werden. Alle Informationen werden in Form von Diagrammen und Tabellen dargestellt, können bis auf Detailebene nachvollzogen werden und sind bei Bedarf von den jeweiligen Managern im Außendienst direkt einsehbar. Das Team hat nun mehr Zeit für die Analyse weiterer Daten. Diese erhöhte Qualität ist ein Grundstein für weiteres Unternehmenswachstum.

Bild: Jedox

Interstuhl: Controlling-Fokus auf Datenanalyse statt Datenaufbereitung

Der Mittelständler Interstuhl entwickelt seit über fünf Jahrzehnten Stühle für die Arbeitswelt. Interstuhl ist international erfolgreich und hat mittlerweile Niederlassungen und Partner weltweit. Im operativen Bereich arbeitet Interstuhl mit einer komplett eigenentwickelten ERP-Lösung.

Für die unternehmensweite Planung und Berichterstattung sollte eine moderne Berichtsplattform dazukommen. Das zentrale Controlling wollte damit komplizierte Auswertungen im ERP-System sowie zeitintensive und fehleranfällige Excel-Reports ablösen, um mehr Freiraum für strategische Analysen zu gewinnen. Mit Planung, Reporting und Forecasting deckt die Softwarelösung alle Controlling-Phasen ab. Als Power User arbeiten zunächst die zentralen Controller mit der neuen Lösung, künftig sollen weitere Nutzer und Fachbereiche dazukommen.

Bild: Jedox

Planung optimieren mit neuer Technologie

Ausgewählte Softwarelösungen integrieren Excel-Tabellen anstatt sie komplett zu ersetzen. So kann ein Unternehmen auf dem aufbauen, was für seine Mitarbeiter am besten funktioniert: Die Konzepte sind bekannt und können weiterverwendet werden. Die bi-direktionale Einspeisung von Daten macht es möglich. Standardisierung ist wichtig, allerdings sollte die Flexibilität darunter nicht leiden. Die Möglichkeit zur Integration von Modellen über ein nutzerfreundliches Interface ist deshalb unabdingbar, um auch in Zukunft voll von der gewählten Planungslösung zu profitieren.

