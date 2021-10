Damit Unternehmen ihr Wachstumsziel erreichen, sollte ihre Planung eng mit der Unternehmensstrategie verzahnt sein. Das gilt auch für die Personalplanung. Mit modernen Lösungen können HR-Planungsprozesse integriert und automatisiert durchgeführt werden – zum strategischen Vorteil aller Abteilungen.

In der Finanzplanung und -analyse gehören integrierte Lösungen heute in vielen Unternehmen bereits zum Standard. Im Bereich der Personalplanung sieht die Situation jedoch anders aus: Viele Personalabteilungen setzen auf Insellösungen gepaart mit Excel. Die manuelle Datenverarbeitung bewirkt einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Hinzu kommt, dass sie weder revisionssicher noch in die Unternehmensplanung integriert ist. Die fehlende Verzahnung führt schnell dazu, dass inkonsistente Datenbestände für Verwirrung und Mehraufwand sorgen.

Im Vergleich dazu behält eine integrierte Personalplanung und -analyse die Personalstruktur, laufende Kosten und die Produktivität immer im Blick und schafft es so, Optimierungspotenziale in der HR-Strategie aufzudecken und umzusetzen. So auch beim langjährigen Jedox-Kunden Pernod Ricard Deutschland: Innerhalb von zwei Monaten war im Unternehmen ein modernes HR-Reporting betriebsbereit, das ein unübersichtliches Excel-Reporting mit einer integrierten Software-Lösung ablöste.

Pernod Ricard Deutschland: Individuelles Reporting im Personalbereich

Als Produzent von Spirituosen, Weinen und Champagner ist die Unternehmensgruppe Pernod Ricard weltweit bekannt. 19.000 Mitarbeitende und 86 Tochtergesellschaften machen eine strategische Planung für das Unternehmen unverzichtbar. Aus diesem Grund setzt Pernod Ricard Deutschland in ihrem Finanz- und Vertriebscontrolling bereits seit Jahren auf die Jedox-Planungslösungen der HICO-Group.

Um strategisch alle Zeichen auf Wachstum zu setzen, weitete das Unternehmen seine Jedox-Lösungen auf den HR-Bereich aus. Dieser Entwicklungsschritt in der Personalplanung war dringend notwendig: In Zeiten von Fachkräftemangel, demografischem Wandel und Diversifizierung von Arbeitszeitmodellen nehmen die analytischen Aspekte der HR-Analyse und -planung stetig an Bedeutung zu.

Bild: Jedox Individuelles Reporting mit Jedox im Personalbereich bei Pernod Ricard Deutschland

Mit individuellen Lösungen zu beschleunigten Prozessen

In der Zusammenarbeit mit dem Jedox-Partner HICO-Group ist eine individuelle Jedox-Lösung für das HR-Reporting entstanden, welche die bisherigen Planungsprozesse deutlich beschleunigt. Die Lösung unterstützt die Erstellung von Berichten, die Planung sowie dynamische Analysen bis auf die Detailebene der einzelnen Mitarbeitenden. Die Quelldaten werden über die Jedox Excel-Schnittstelle importiert und stehen dem HR-Bereich nun für kombinierte Analysen von Personaldaten und Kosten zur Verfügung. Detailanalysen präsentieren Personalkosten pro Monat und Mitarbeiter, aufgesplittet beispielsweise nach Lohnarten und Sachkonten. Besonders hilfreich für HR-Fachkräfte ist die automatische FTE-Kalkulation (Full Time Equivalent), die Payroll-Daten und die Zahlung einer bestimmten Lohnart mit einbezieht. Auf diese Weise werden nur aktuell aktive Mitarbeitende in den FTE-Kennziffern erfasst und beispielsweise Mutterschutzfristen herausgerechnet.

Von Beginn an wird durch eine Single Source of Truth für alle Unternehmensdaten eine erhöhte Effektivität in der Planung gewährleistet. Dafür stellt Jedox eine zentrale Datenbank bereit, in die Daten via Schnittstellen automatisch einfließen. Intuitive Workflows helfen bei der dezentralen Personalplanung, indem Anwender Daten automatisch abfragen können. Um den Schutz der sensiblen Personaldaten jederzeit zu gewährleisten, wurde für das HR-Controlling ein separater Datencube aufgesetzt, auf den ausschließlich die HR-Abteilung und die Geschäftsleitung Zugriff haben. Die Datenbank-Applikation schützt zudem vor manuellen Eingriffen und macht Bearbeitungen nachvollziehbar. Der HR-Bereich kann folglich detaillierte Analysen auf zentraler Datenbasis durchführen und sich dabei jederzeit auf hohe Datenschutz-Standards verlassen.

Vernetzte Personalplanung für schnellere Ergebnisse und mehr Durchblick

Integrierte Planung wird für Unternehmen zukünftig eine immer größere Rolle spielen. Eine moderne, integrierte Personalplanung lässt Unternehmen abteilungsübergreifende Optimierungspotenziale aufdecken und ihren gesamten Kurs so gänzlich auf Wachstum ausrichten. Mit automatisierten Prozessen, einfacher Datenintegration und einer besseren abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit machen Unternehmen so einen großen Entwicklungsschritt auf ihrem Weg durch das digitale Zeitalter.

