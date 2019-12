„Erfolgreich entscheiden kann erlernt werden.“

Die Hälfte aller Entscheidungen in Unternehmen ist falsch, wie diverse Studien in den letzten Jahren gezeigt haben. Diese Erkenntnis wirft kein gutes Licht auf die menschliche Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Mit 4 Maßnahmen lässt sich die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu entscheiden, deutlich erhöhen, erläutern Dr. Markus Kottbauer und Markus Domeier.

Starre Verhaltens- und Entscheidungstendenzen führen häufig zu Fehlentscheidungen

Seit der Publikation des Buches „Schnelles Denken, langsames Denken“ 2012 von Nobelpreisträger Daniel Kahnemann wird das Thema des systematischen Fehlentscheidens verstärkt analysiert und diskutiert. Es zeigt sich, dass immer wieder ähnliche Verhaltensmuster, sogenannte kognitive Verzerrungen, bei der Entscheidungsfindung zu beobachten sind. Anbei einige Beispiele:

Overconfidence Effect: Von der eigenen Unfehlbarkeit überzeugt, entscheiden Chefs diktatorisch und setzen sich über die Meinung ihrer Teams hinweg.

Confirmation Bias: Die Tendenz, die einmal getroffene Entscheidung beizubehalten (Sunk Cost Fallacy) und alle neuen Informationen so zu interpretieren, dass sie mit der getroffenen Entscheidung kompatibel sind.

Halo Effect: Sich von einem Aspekt blenden zu lassen (Erfolg auf anderer Ebene, rhetorische Begabung, gutes Aussehen) und von ihm auf das Gesamtbild schließen.

Group Think Bias: Der Konformitätsdruck verstärkt die Tendenz, in Gruppen mit starkem Konsens die eigene abweichende Meinung zurückzuhalten.

Was kann man tun, um die in der Praxis existierende hohe Fehlentscheidungsquote zu verbessern? Wie können wir den Herausforderungen begegnen?

Erfolgreiche Entscheidungen benötigen die richtigen Controllingwerkzeuge, Prozesse und Verantwortlichkeiten

Durch Digitalisierung und Globalisierung werden Entscheidungen immer komplexer. Zudem steigen Häufigkeit und Dringlichkeit der zu treffenden Entscheidungen enorm an. Die folgenden Voraussetzungen steigern die Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungen erfolgreich sind:

Korrekte und ausreichende Informationen, die mit den passenden Controllinginstrumenten bereitgestellt werden.

Die Beteiligung der richtigen Entscheider mit klar geregelten Befugnissen und der Fähigkeit daraus, die richtigen Entscheidungen abzuleiten.

Ein definierter, akzeptierter und gelebter Prozess der Entscheidungsfindung.

Das Bewusstsein für kognitive Verzerrungen und etablierte wirksame Interventionen.

„Erfolgreich entscheiden kann erlernt werden.“

Die Fähigkeit, richtig zu entscheiden, ist nicht von einer natürlichen Begabung abhängig. Und nicht nur das Individuum kann richtiges Entscheiden erlernen, nein das „System Unternehmen“ soll dazu professionalisiert werden. In Unternehmen trifft man vielfach historisch gewachsene Entscheidungsstrukturen an, was nicht zwingend Gutes verheißt. Noch viel zu selten beschäftigen sich Unternehmen oder Organisationen mit der Thematik, wie möglichst gute Entscheidungen herbeigeführt werden. Dies sollte sich ändern, um den aktuellen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können.

Onlinetraining zum Thema: Entscheidungen systematisch vorbereiten und treffen



Erfolg ist die Konsequenz richtiger Entscheidungen. Doch fehlende Informationen, unklare Befugnisse oder mangelhafte Prozesse führen oft zu verspäteten oder gar falschen Entscheidungen. In diesem Onlinetraining erfahren Sie, wie Sie mithilfe von COLLABORATIVE STEERING dauerhaft die Voraussetzungen für zielgerichtete Management-Entscheidungen herstellen können. Anhand praktischer Beispiele wird dies veranschaulicht. Termin: Di, 18. Februar, 14:00 Uhr



Weitere Infos und Anmeldung