Senior Consultant bei der Unternehmensberatung decision partners. Im Zuge seiner

Beratungsprojekte begleitet er Unternehmen bei der Strategie- und Organisationsentwicklung

und unterstützt seine Kunden im Projektmanagement – immer im

Hinblick auf Entscheidungsoptimierung. Als Promotionsstipendiat der Studienstiftung

des deutschen Volkes promovierte er im Bereich Behavioral Economics an

der Universität Innsbruck und der UC Berkeley. Neben seiner Beratungstätigkeit ist

er als Dozent an der Universität Innsbruck sowie als Trainer an der decision

academy tätig und forscht zu Entscheidungen in komplexen Situationen.