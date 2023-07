Viele Unternehmen wollen nachhaltiger handeln. Doch oft fehlt eine entsprechende Strategie. Stefan Patzke, CFO der Alfred Kärcher SE & Co. KG, beschrieb in seinem Vortrag, welche Vorteile die Entwicklung und Einführung eines Purpose für das Unternehmen mitgebracht haben.

Bei der diesjährigen Strategiekonferenz der Unternehmensberatung Horváth zum Thema "Sustainable Transformation: People, Planet, Profit?" gab Stefan Patzke den Konferenzteilnehmenden einen Einblick in den Entstehungsprozess und die Wirkung ihres Purpose, den das familiengeführte Unternehmen Kärcher im Jahre 2021 definierte. Direkt im darauffolgenden Jahr wurde Kärcher vom Globeone Purpose Readiness Index Kärcher für seinen Purpose "Renew to sustain. Together we make a powerful impact towards a clean world" mit Platz 10 von 134 deutschen Unternehmen ausgezeichnet.

Im Purpose werden die Werte des Unternehmens fundamentiert

Für Stefan Patzke ist der Purpose ein wesentliches Element, um sich den Herausforderungen dieser Zeit zu stellen. Der Purpose beantwortet die Fragen: "Warum tun wir, was wir tun?" und "Wie tragen wir zu einer besseren Welt bei?". Laut Patzke war die Entwicklung des Purpose ein 1,5 Jahre langer, intensiver Prozess, in denen weltweit über 2.700 Mitarbeiter aus 63 Ländern involviert waren, dessen Aufwand sich aber definitiv gelohnt hat: Insbesondere in der COVID19-Pandemie schaffte der Purpose während der Remote-Arbeit einen stärkeren Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden sowie ein tieferes Verständnis für den Unternehmenszweck.

Patzke hebt ebenso hervor, dass der Purpose eine starke Bindung zum Unternehmen schafft und auch dazu beiträgt, die Fluktuation gering zu halten – beim schwäbischen Familienunternehmen bleiben die Mitarbeitenden im Durchschnitt 15 Jahre. Insbesondere stellte er heraus, dass in der im zweijährigen Turnus stattfindenden Mitarbeiterbefragung trotz der Pandemie die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich gestiegen ist. Dies gelang nicht zuletzt durch die Einführung des Purpose.

Nachhaltig zum Wohle kommender Generationen

Die Einführung des Purpose hat das Strategie-Framework von Kärcher komplettiert und gilt zusammen mit der Vision und Mission als Nordstern für die „Strategy 2025“. Für die Erstellung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie habe sich Kärcher die Frage gestellt "Welche Auswirkungen hat die Umwelt auf Kärcher und welche Auswirkung hat Kärcher auf die Umwelt?", so Patzke.

Drei Säulen für nachhaltiges Handeln

Herausgekommen sind die drei Säulen

Zero Emission,

Reduce/Reuse/Recycle und

Social Hero.

Basierend auf diesen drei Säulen setzt Kärcher sich gemeinsam mit Lieferanten und Geschäftspartnern für nachhaltiges Handeln zum Wohle der Gesellschaft ein. Für Patzke als CFO spielen Transparenz und Controlling ohnehin eine große Rolle, aber insbesondere durch ihr Nachhaltigkeitsreporting und -controlling hat Kärcher immer eine transparente Darstellung ihrer Maßnahmen und kann die Fortschritte anhand von KPIs verfolgen und anpassen. Die Bemühungen um nachhaltiges Handeln von Kärcher werden auch wahrgenommen: 2022 ist das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden.

Bedeutung des Purpose

In seinem Vortrag verdeutlichte Patzke die Bedeutung des Purpose für Unternehmen und Mitarbeiter. Durch die Entwicklung eines klaren Zwecks können Unternehmen einen starken Zusammenhalt schaffen, Mitarbeiter begeistern und langfristigen Erfolg erzielen. Der Purpose diene ebenso als Leitfaden für das tägliche Handeln und betone den Teamgeist, den Einfluss auf die Gesellschaft und das Streben nach Nachhaltigkeit. Zum Schluss machte Patzke erneut deutlich, dass Verantwortung übernehmen und nachhaltiges Handeln von zentraler Bedeutung seien, um den kommenden Generationen gerecht zu werden.