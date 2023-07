Wie können Unternehmen einen größtmöglichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten? Mit dieser Frage befasste sich Frank Stührenberg, CEO der Phoenix Contact Group.

Stührenberg betont die Bedeutung von Sinnstiftung (Purpose) als zentrale Differenzierung und wie wichtig es sei, Mitarbeiter dafür zu begeistern, dass ihr Beitrag einen großen Einfluss auf eine nachhaltigere Welt hat.

Produktinnovationen als Enabler

Phoenix Contact hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1923 zu einem Global Player und Hidden Champion im Bereich der Elektrotechnik entwickelt und eine enorm tiefe Wertschöpfungskette aufgebaut. Mit über 100.000 Produkten ist ihr Portfolio sehr breit aufgestellt und die eigenfinanzierte Struktur ermöglicht schnelle Entscheidungen und Flexibilität. Ihr CEO Frank Stührenberg sieht Nachhaltigkeit als zentrales Differenzierungsmerkmal für die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Dekaden-Strategie für größtmöglichen Beitrag zur Nachhaltigkeit

Trotz des Erfolgs und des organischen Wachstums legt Stührenberg großen Wert darauf, die strategische Ausrichtung an die Anforderungen einer nachhaltigen Welt anzupassen. Gemeinsam mit Horváth hat das Unternehmen eine Dekaden-Strategie entwickelt und seine Geschäftsbereiche daraufhin ausgerichtet, wie sie einen größtmöglichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können.

Herausgekommen ist die Strategie 2030 "Empowering the All Electric Society", in der Phoenix Contact mit seinen Lösungen und Produkten die Schaffung einer lebenswerten Welt forcieren möchte, dessen Grundlage ausschließlich regenerativ erzeugte elektrische Energie ist. Hier führt Herr Stührenberg das Beispiel an, dass Phoenix Contact unter anderem eine neue Steuerungsgeneration entwickelt hat, die die Zeit der Inbetriebnahme von Windkraftanlagen deutlich verkürzt und somit seine Kunden dabei unterstützt, nachhaltigere Windkraftanlagen zu bauen. Stührenberg nutzt dieses Beispiel auch, um andere Unternehmen dazu aufzurufen, nicht auf regulatorische Vorgaben zu warten, sondern Lösungen zu entwickeln, die den Kunden helfen, energieeffizienter zu arbeiten und zu leben.

Purpose als zentrales Element

Neben Investitionen in Energieeffizienz und Produktinnovation ist Stührenberg aber ebenso bestrebt, seine Mitarbeiter zu begeistern und ihnen zu vermitteln, dass ihre Arbeit einen großen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt leistet. Ihr Purpose "Mit Leidenschaft für Technologie und Innovation schaffen wir gemeinsam eine nachhaltige Welt" hilft ihnen daher auch, die Fluktuation gering zu halten und sich in Zeiten des Fachkräftemangels als Arbeitgeber noch attraktiver zu positionieren.

Während seines Vortrages verdeutlichte Frank Stührenberg, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein gesellschaftliches Ziel ist, sondern auch ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg und das Wachstum von Unternehmen ist. Auch wenn anfangs massive Investitionen nötig seien, um die Vision einer nachhaltigeren Welt umzusetzen, so gilt "worse-before-better" – zunächst muss viel investiert werden, bevor der große Aufschwung kommt. Indem Unternehmen wie Phoenix Contact ihre Geschäftsmodelle und Produkte an die Erfordernisse der All Electric Society anpassen, können sie einen erheblichen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt leisten und gleichzeitig langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein, so Stührenberg.

Weiterführende Informationen unter: www.phoenixcontact.com/aes