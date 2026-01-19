Windkraft

Windpark
Windpark
BFH

Passivität des Investors maßgebend für Eingreifen der Beschränkungen des § 15b EStG

Ein Steuerstundungsmodell im Sinne von § 15b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EStG kann auch vorliegen, wenn die prognostizierten Verluste auf der Inanspruchnahme eines IAB gemäß § 7g Abs. 1 EStG beruhen. Ob ein Gründungsgesellschafter den Beschränkungen des § 15b EStG unterliegt, hängt davon ab, ob er wie ein passiver Investor aufgetreten ist oder ob er das "vorgefertigte Konzept" nicht nur unwesentlich mitbestimmt hat.
Windräder bei Nacht
Windräder bei Nacht
Gefahrstoffe

Sicherheitsrisiken bei der Demontage von Windkraftanlagen

Bis zum Jahr 2027 müssen mehr als 87.000 Rotorblätter von Windkraftanlagen ausgetauscht werden. Bei der Demontage und anschließenden Verwertung der alten Rotorblätter kann es zu einer gefährlichen Exposition gegenüber teilweise krebserregenden Fasern und Stäuben kommen. Bezüglich der Schutzmaßnahmen für die beim Rückbau verantwortlichen Monteure und die Beschäftigten in den Aufbereitungsanlagen sind noch einige wichtige Fragen offen.
Windräder bei Nacht
Windräder bei Nacht
Erneuerbare Energien

Offshore-Windkraftanlagen: Verbindliche Sicherheitsstandards gefordert

Die Reparatur und Wartung von Offshore-Windkraftanlagen und Umspannwerken auf See gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten in der modernen Arbeitswelt. Die IG Metall hat nun ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie Sicherheits- und Schutzstandards für die dort eingesetzten Servicetechniker fordert, die von Betreibern und Serviceunternehmen verbindlich umgesetzt werden sollten.
DW 09 2017
DW 09 2017
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 09/2017

Brandschutz

Für viele Mieter spielt Sicherheit eine wichtige Rolle bei der Wahl einer Wohnung. Wohnungsunternehmen ist daher zu empfehlen, nicht nur aus Haftungs-, sondern auch aus Imagegründen auf moderne Technik setzen, um die Sicherheit ihrer Mieter zu gewährleisten. Durch Brandmeldeanlagen können Schäden vermieden werden, moderne Baumaterialien helfen, Gefahren zu reduzieren, Tür- oder Lüftungssysteme sorgen für zusätzliche Sicherheit im Brandfall. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe bietet Lösungen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
874
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
531
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
382
Reverse Charge Verfahren
331
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
327
Schenkung
253
Doppelte Haushaltsführung
244
Eingruppierung TVöD
217
Festsetzungsverjährung
174
Kurzfristige Beschäftigung
172
Verwandte Themen
Photovoltaik Erneuerbare Energien Solarenergie Wohnungsbau Wohnungsmarkt Wohnungsunternehmen Wohnungsverwalter Brandschutz Arbeitsschutz Ökostrom Umsatzsteuer Bewertung Grundstück Erste Hilfe Betriebsarzt Arbeitsmedizinische Vorsorge Umweltschutz Investmentfonds Einkommensteuer Finanzierung Betriebliches Gesundheitsmanagement Betriebsstätte Gefährdungsbeurteilung Internationales Steuerrecht Wärmepumpe Energie Gewerbesteuer Investitionsabzugsbetrag Verlustverrechnung Energiemanagement