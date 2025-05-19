Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein zentrales Instrument des betrieblichen Gesundheitsschutzes und basiert auf der ArbMedVV. Sie verpflichtet Arbeitgeber, je nach Tätigkeit Vorsorge anzubieten oder zu veranlassen, um gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Sie dient ausschließlich dem Gesundheitsschutz und umfasst Pflicht, Angebots und Wunschvorsorge. Auf den Haufe-Portalen Arbeitsschutz, Recht, Personal und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte vertiefende Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen und praxisnahe Hinweise zur rechtskonformen Umsetzung der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Weiter Hintergründe und Informationen zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Arbeitsmedizinische Vorsorge auf dem Portal Arbeitsschutz

Auf dem Portal Haufe Arbeitsschutz wird die arbeitsmedizinische Vorsorge aus praktischer und organisatorischer Perspektive umfassend dargestellt.

Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge nach ArbMedVV

Das Portal erläutert detailliert die Systematik der ArbMedVV und erklärt, bei welchen Tätigkeiten eine Pflichtvorsorge zwingend durchzuführen ist – etwa bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, biologischen Arbeitsstoffen oder bestimmten physikalischen Einwirkungen. Zudem wird dargestellt, wann eine Angebotsvorsorge zu unterbreiten ist und unter welchen Voraussetzungen Beschäftigte eine Wunschvorsorge verlangen können. Fachbeiträge zeigen, wie diese Vorsorgearten in die betriebliche Organisation integriert werden und welche Rolle die Gefährdungsbeurteilung als Auslöser für Vorsorgemaßnahmen spielt.

Rolle des Betriebsarztes und Ablauf der Vorsorge

Das Portal Haufe Arbeitsschutz erläutert die Aufgaben des Betriebsarztes nach Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und beschreibt den Ablauf arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. Es wird erklärt, welche Inhalte Bestandteil der Beratung sind, wie ärztliche Schweigepflicht und Datenschutz gewahrt werden und welche Bescheinigungen dem Arbeitgeber ausgestellt werden dürfen. Zudem werden typische Praxisfragen behandelt, etwa zur Terminorganisation, zu Fristen oder zur Dokumentation der Vorsorge.

Abgrenzung zu Eignungsuntersuchungen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der klaren Abgrenzung zwischen arbeitsmedizinischer Vorsorge und Eignungsuntersuchung. Haufe Arbeitsschutz stellt dar, welche rechtlichen Voraussetzungen für Eignungsuntersuchungen gelten und welche datenschutzrechtlichen Anforderungen dabei zu beachten sind.

Arbeitsmedizinische Vorsorge auf dem Portal Recht

Auf dem Portal Haufe Recht wird die arbeitsmedizinische Vorsorge aus arbeits- und haftungsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Arbeitgeberpflichten und Ordnungswidrigkeiten

Haufe Recht erläutert die rechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers aus der ArbMedVV und dem ArbSchG. Beiträge zeigen, welche Konsequenzen drohen, wenn Pflichtvorsorgen nicht angeboten oder durchgeführt werden. Bußgeldtatbestände und mögliche haftungsrechtliche Folgen werden systematisch dargestellt.

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Gesundheitsdaten. Das Portal erläutert die datenschutzrechtlichen Anforderungen nach DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitung besonders sensibler Gesundheitsdaten. Es wird dargestellt, welche Informationen der Arbeitgeber erhalten darf und wo die ärztliche Schweigepflicht Grenzen setzt.

Arbeitsmedizinische Vorsorge auf dem Portal Personal

Auf dem Portal Haufe Personal wird die arbeitsmedizinische Vorsorge in organisatorische und personalrechtliche Prozesse eingeordnet.

Integration in HR-Prozesse

Haufe Personal zeigt, wie arbeitsmedizinische Vorsorge in Einstellungsprozesse, Versetzungen oder Tätigkeitsänderungen eingebunden werden kann. Beiträge erläutern, wie Vorsorgetermine koordiniert, Beschäftigte informiert und Teilnahmebescheinigungen dokumentiert werden. Zudem wird dargestellt, welche Mitwirkungspflichten Beschäftigte haben und wie mit Ablehnungen umzugehen ist.

Schnittstellen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement

Darüber hinaus wird die Verbindung zwischen arbeitsmedizinischer Vorsorge und betrieblichem Eingliederungsmanagement erläutert. Fachbeiträge zeigen, wie medizinische Beratung und Präventionsmaßnahmen in längere Krankheitsverläufe eingebunden werden können.

Arbeitsmedizinische Vorsorge auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf dem Portal Haufe Öffentlicher Dienst werden Besonderheiten der arbeitsmedizinischen Vorsorge im staatlichen und kommunalen Bereich behandelt.

Umsetzung in Behörden und öffentlichen Einrichtungen

Beiträge erläutern, wie die ArbMedVV im öffentlichen Dienst angewendet wird und welche organisatorischen Zuständigkeiten bestehen. Dabei wird die Zusammenarbeit mit Betriebsärzten und Personalvertretungen eingeordnet.

Dienstrechtliche Besonderheiten

Darüber hinaus werden Unterschiede zwischen tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten dargestellt, insbesondere im Hinblick auf Vorsorgeuntersuchungen und gesundheitliche Eignungsfragen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein zentrales Element des präventiven Arbeitsschutzes. Sie verbindet medizinische Expertise mit organisatorischer Verantwortung und trägt dazu bei, arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und langfristige Ausfälle zu vermeiden.