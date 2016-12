Physiotherapie

10.12.2012 | News Studie

Krankenhausreport: Ein OP-Saal ist eine Geldmaschine

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Was läuft schief in Deutschlands Krankenhäusern? Immer mehr Patienten werden operiert - auch ohne Not. Der AOK-Krankenhausreport deckt die Missstände auf. Die Ärzte mahnen sich selbst nun zu mehr Zurückhaltung.mehr