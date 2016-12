28.04.2015 | News Wohnungswirtschaft

SBV-Stiftung organisiert Schulranzen-Spenden für Kinder

Bild: SBV

Die Stiftung Helmut Schumann der Selbsthilfe-Bauverein eG (SBV) in Flensburg hat dazu aufgerufen, gebrauchte Schulranzen zu spenden, die an Familien mit Unterstützungsbedarf weitergegeben werden. Die Wohnungsgenossenschaft will mit der Arbeit der Stiftung nachbarschaftliches Miteinander und gegenseitige Hilfe ihrer Mitglieder fördern.mehr