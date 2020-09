Steuerliche Förderung des Ehrenamts

Die Finanzminister der Länder haben dringliche Reformen zur Entlastung des Ehrenamts und zur Entbürokratisierung des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts angemahnt.

Hierzu erfolgte am 24.9.2020 ein einstimmiger Beschluss der Finanzministerkonferenz in Berlin. "Wir wollen, dass ehrenamtlich tätige Menschen, die sich in der Pflege, im Sport, in der Kultur oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen betätigen, stärker unterstützt werden. Sie leisten Großartiges für unsere Gesellschaft. Besonders in der aktuellen Corona-Pandemie müssen wir das Ehrenamt stärken und tatkräftig unterstützen", betonte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper in einer Pressemitteilung seines Ministeriums.

BMF-Gesetzentwurf zur Förderung des Ehrenamts gerfordert

Die Vorschläge hierzu lägen durch Beschlüsse des Bundesrats und der Finanzministerkonferenz seit langem vor. Das BMF habe aber bisher jedoch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Zu den Punkten, bei denen die Finanzminister rückwirkend eine Änderung zum 1.1.2020 erwarten, gehören insbesondere: