Gewerbesteuereinnahmen bei Erneuerbare-Energie-Projekten

Orte der "grünen" Transformation: Energiewende in Cuxhaven

Cuxhaven, 8. März 2023. Im Deutschen Offshore-Industrie-Zentrum nimmt die Energiewende Form an. Von dort treten Bauteile für Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen die Reise an ihre Einsatzorte an. Rund 250 neue Windkraftanlagen bräuchte Deutschland pro Jahr, um die Ausbauziele für erneuerbare Energie zu schaffen. In Cuxhaven arbeiten Stadt, Land und Unternehmen wie Siemens Gamesa Renewable Energy gemeinsam daran, aufs Tempo zu drücken. Weiter