Bundesrat: Steueränderungen

Bundesrat stimmt vielen steuerrechtlichen Änderungsgesetzen und Verordnungen zu
1. Steueränderungsgesetz 2025
Das Steueränderungsgesetz 2025 enthält u.a. die Senkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie und die Anhebung der Entfernungspauschale. Es bringt Steueränderungen im Umsatzsteuerrecht, im Einkommensteuerrecht und in der Abgabenordnung. Dabei werden auch Maßnahmen umgesetzt, die technischen Charakter haben.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
2. Aktivrentengesetz
Das Aktivrentengesetz enthält die Einführung eines Steuerfreibetrags bei sozialversicherungspflichtigen Einnahmen aus nichtselbstständiger Beschäftigung i. H. v. 2.000 EUR monatlich (§ 3 Nr. 21 – neu – EStG). Damit soll das Arbeiten im Alter attraktiver gemacht werden.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
3. Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz
Mit dem Zweiten Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz) soll die betriebliche Altersversorgung weiter ausgebaut und für mehr Beschäftigte zugänglich gemacht werden. Es enthält auch einkommensteuerliche Änderungen.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
4. Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
Im Wesentlichen wird mit dem Gesetz die Grundlage für eine weitere Optimierung des risikoorientierten Prüfansatzes der Finanzkontrolle Schwarzarbeit geschaffen. Es enthält aber auch eine Anpassung bei der Vorsteueraufteilung, eine Übergangsregelung für den Wegfall der Umsatzsteuerlagerregelung sowie verlängerte Aufbewahrungsfristen für Banken und Versicherungen.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
5. Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften
Neben der Aufhebung der Freizone Cuxhaven zum 1.1.2027 enthält das Gesetz auch Anpassungen weiterer Gesetze. Hierzu gehören insbesondere die Wiedereinführung der Steuerentlastung für Agrardiesel und die Aktualisierung der Rechtsgrundlagen im Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) sowie im Truppenzollgesetz (TrZollG).
Mehr zu den einzelnen Änderungen
6. Achtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes wird die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035 verlängert. Das gilt für Elektrofahrzeuge, die bis zum 31.12.2030 zugelassen werden.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
7. Drittes Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes
Durch das Gesetz wird u. a. die Steuerentlastung nach § 9b StromStG für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft bis auf den EU-Mindeststeuersatz verstetigt.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
8. DAC8-Umsetzungsgesetz
Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226 (DAC8-Umsetzungsgesetz) setzt die DAC8 mittels eines Artikelgesetzes um. Als Kernstück enthält es ein neues Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
9. Gesetz zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen
Ziel des Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen (Mindeststeueranpassungsgesetz) ist in erster Linie die Umsetzung neuer Verwaltungsleitlinien der OECD im Mindeststeuergesetzes. Das Gesetz enthält aber auch Begleitmaßnahmen, die zu einer Vereinfachung und Systematisierung des internationalen Unternehmenssteuerrechts beitragen sollen.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
10. Mindeststeuer-Bericht-Verordnung
Die internationalen Vorgaben zur näheren Ausgestaltung des Mindeststeuer-Berichts und zum Informationsaustausch werden mit dieser Verordnung umgesetzt.
Mehr zu den einzelnen Änderungen
11. Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen
Mit der Mantelverordnung werden zahlreiche Verordnungen geändert, u. a. die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV), die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV), die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV), die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV) und die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV).
-
Bundestag verabschiedet Aktivrentengesetz
1.9793
-
Bundestag verabschiedet Steueränderungsgesetz 2025
1.850
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
1.843457
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
1.266
-
DStV gibt Update zu digitalen Steuerbescheiden
1.047
-
Behindertenpauschbetrag: Höhe, Anspruch & Steuer-Tipps
9781
-
Verpflichtung zur elektronischen Rechnung
9409
-
Gewerkschaftsbeitrag soll steuerlich bessergestellt werden
896
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
8383
-
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
727
-
Bundesrat stimmt vielen steuerrechtlichen Änderungsgesetzen und Verordnungen zu
19.12.2025
-
Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen
19.12.2025
-
Wiedereinführung der Steuerentlastung für Agrardiesel
19.12.2025
-
Stromsteuersenkung für die Wirtschaft
19.12.2025
-
Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
19.12.2025
-
Bundesrat stimmt DAC8-Umsetzungsgesetz zu
19.12.2025
-
Achtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
19.12.2025
-
Bundesrat stimmt Mindeststeueranpassungsgesetz zu
19.12.2025
-
Bundesrat stimmt Mindeststeuer-Bericht-Verordnung zu
19.12.2025
-
Bundesrat stimmt Steueränderungsgesetz 2025 zu
19.12.2025