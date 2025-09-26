Steuerfreie Aktivrente soll bald Gesetz werden
Vor der geplanten Einführung von steuerlichen Vorteilen bei Überstunden oder ausgeweiteter Arbeitszeit will die Bundesregierung mit den Sozialpartnern darüber beraten. "Die Bundesregierung wird sich bei der Umsetzung dieser Maßnahmen entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertrages eng mit den Sozialpartnern abstimmen", teilte eine Sprecherin des BMF in Berlin mit.
Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, es sei "völlig offen", ob der Steuerrabatt bei Überstunden überhaupt noch komme. Hintergrund ist, dass mit einem ursprünglich kursierten Gesetzentwurf die Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen und von Prämien auf Teilzeitaufstockung gemeinsam mit der ebenfalls geplanten Aktivrente eingeführt werden sollte. Nun solle ein abgespeckter Entwurf nur mit Aktivrente in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung kommen.
Erst Aktivrente
Tatsächlich will das Finanzministerium in Kürze einen Gesetzentwurf für einen Aktivbonus für zusätzliche finanzielle Anreize für längeres Arbeiten vorlegen, wie die Sprecherin mitteilte. Rentner sollen bis zu 2.000 EUR im Monat steuerfrei dazuverdienen können.
Doch auch hinter einer Steuerfreistellung von Überstundenzuschlägen sowie einer steuerlichen Begünstigung einer Prämie zur Ausweitung der Arbeitszeit bei Teilzeit steht das Ressort von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) nach eigener Aussage weiter: "Mit diesen gezielten steuerlichen Anreizen sollen Arbeitspotenziale genutzt werden, die bisher wegen der steuerlichen Belastung der entsprechenden Arbeitgeberzahlungen nicht genutzt wurden."
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
1.509457
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
1.080
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
8113
-
Wachstumschancengesetz verkündet
6154
-
Voraussichtliche Beitragsbemessungsgrenze 2026
552
-
Verpflichtung zur elektronischen Rechnung
5299
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
500
-
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
496
-
Behinderten- und Pflege-Pauschbeträge
4871
-
Anhebung der Gebühren für Steuerberatungskanzleien
355
-
Steuerfreie Aktivrente soll bald Gesetz werden
26.09.2025
-
Referentenentwurf mit berufsrechtlichen Änderungen für Steuerberater und Anwälte
23.09.2025
-
Sozialverbände melden Bedenken bei steuerfreier "Aktivrente" an
23.09.2025
-
Diskussion um Erbschaftsteuerreform bei Großerben
16.09.2025
-
Entwurf für ein Standortfördergesetz im Überblick
16.09.2025
-
Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften
15.09.2025
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
15.09.2025
-
Mindeststeueranpassungsgesetz
05.09.2025
-
Kritik am Entwurf einer steuerlichen Mantelverordnung
05.09.2025
-
Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz
03.09.2025