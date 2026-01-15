Frank Holst

Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung

News 19.12.2025 Mit umsatzsteuerlichen Änderungen

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zugestimmt. Es enthält auch eine Anpassung bei der Vorsteueraufteilung, eine Übergangsregelung für den Wegfall der Umsatzsteuerlagerregelung sowie verlängerte Aufbewahrungsfristen für Banken und Versicherungen.