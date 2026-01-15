Frank Holst

Frank Holst

Verantwortlicher Redakteur haufe.de/steuern

Info

Ass. jur. Frank Holst ist seit 20 Jahren als Fachredakteur in der Steuerredaktion der Haufe Group tätig. Er ist inhaltlich verantwortlich für das Steuerberatungs-Portal www.haufe.de/steuern und das das E-Magazin "Steuer1". 

Themen

Umsatzsteuer

Abgabenordnung

Einkommensteuer

32 Artikel von diesem Autor

Änderung des Steuerberatungsgesetzes doch ohne verschärftes Fremdbesitzverbot
Überblick 15.01.2026 Regierungsentwurf

Das Bundeskabinett hat am 14.1.2026 den Regierungsentwurf für das Neunte Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften beschlossen. Es enthält gegenüber dem Referentenentwurf einige wichtige Änderungen.

Steueränderungen 2026
Überblick 02.01.2026 Jahreswechsel

Was hat sich mit dem Jahreswechsel 2025/2026 im Steuerrecht geändert? Wir geben einen Überblick.

Bundesrat stimmt vielen steuerrechtlichen Änderungsgesetzen und Verordnungen zu
Überblick 19.12.2025 Steueränderungen

Insgesamt elf steuerrechtliche Gesetzgebungsverfahren haben am 19.12.2025 den Bundesrat passiert.

Wiedereinführung der Steuerentlastung für Agrardiesel
News 19.12.2025 Aufhebung der Freizone Cuxhaven

Das Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften hat am 19.12.2025 erfolgreich den Bundesrat passiert. Es enthält auch die Wiedereinführung der Steuerentlastung für Agrardiesel.

Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
News 19.12.2025 Mit umsatzsteuerlichen Änderungen

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zugestimmt. Es enthält auch eine Anpassung bei der Vorsteueraufteilung, eine Übergangsregelung für den Wegfall der Umsatzsteuerlagerregelung sowie verlängerte Aufbewahrungsfristen für Banken und Versicherungen.

Bundesrat stimmt Steueränderungsgesetz 2025 zu
Überblick 19.12.2025 Steuerentlastungen

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Steueränderungsgesetz 2025 zugestimmt. Es enthält u.a. die Senkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie und die Anhebung der Entfernungspauschale.

Bundesrat stimmt Aktivrentengesetz zu
Überblick 19.12.2025 Einführung eines Steuerfreibetrags

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz) zugestimmt.

Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz
Überblick 19.12.2025 Betriebliche Altersversorgung

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz zugestimmt. Es enthält auch einkommensteuerliche Änderungen.

Rückblick über die Steuergesetzgebung
Top-Thema 18.12.2025 Steueränderungen 2025: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umwandlungssteuergesetz

Im letzten Monat des Jahres 2025 blicken wir zurück und fassen die wichtigsten Steueränderungen für dieses Jahr zusammen.

Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
News 18.07.2025 Verkündet im Bundesgesetzblatt

Das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland wurde am 18.7.2025 verkündet. Es enthält insbesondere die Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter.

Steuerliche Maßnahmen im Koalitionsvertrag
News 10.04.2025 Überblick

Die Vertreter von Union und SPD haben sich am 9.4.2025 auf einen Koalitionsvertrag mit einem Umfang von 144 Seiten geeinigt. Wir geben einen Überblick über die im Steuerrecht geplanten Änderungen.

Steuerliche Aspekte im Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD
News 10.03.2025 Was ändert sich im Steuerrecht?

Was ändert sich im Steuerrecht mit der nächsten Bundesregierung? Erste Anzeichen ergeben sich aus dem am 8.3.2025 beschlossenen Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD.

Steuerpolitik in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2025
Überblick 31.01.2025 Aktualisierung

Am 23.2.2025 wird der Bundestag neu gewählt. Wir zeigen im Überblick, mit welchen steuerpolitischen Ideen die Parteien die Wahlberechtigten überzeugen möchten.

Steuerfortentwicklungsgesetz verkündet
Überblick 30.12.2024 Einkommensteuertarif und Kindergeld

Das Steuerfortentwicklungsgesetz wurde am 30.12.2024 verkündet. Es enthält Steuerentlastungen bei den Einkommensteuertarifen 2025 und 2026 und Kindergelderhöhungen.

Durchschnittssteuersatz sinkt zum 6.12.2024 auf 8,4 %
News 05.12.2024 Land- und Forstwirtschaft

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die bei der Umsatzsteuer die Durchschnittssätze nach § 24 UStG anwenden, sinkt ab dem 6.12.2024 der Durchschnittssatz nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 (2. Alt.) UStG von bislang 9,0 auf nunmehr 8,4 %.

Jahressteuergesetz (JStG) 2024
Überblick 05.12.2024 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Das Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wurde am 5.12.2024 verkündet. Die wichtigsten Änderungen in den verschiedenen Bereichen bzw. Steuerarten haben wir für Sie zusammengestellt.

Steuerliche Freistellung des Existenzminimums 2024
News 22.11.2024 Bundesrat stimmt zu

Der Bundesrat hat am 22.11.2024 dem Gesetz zugestimmt, das die rückwirkende Anhebung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags für den VZ 2024 vorsieht.

Viertes Bürokratieentlastungsgesetz
Überblick 21.10.2024 Bundesrat

Der Bundesrat hat am 18.10.2024 dem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) zugestimmt, mit dem u. a. Aufbewahrungsfristen verkürzt und umsatzsteuerliche Pflichten erleichtert werden.

Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge
News 01.10.2024 BMF Referentenentwurf

Das BMF hat am 30.9.2024 den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (pAV-Reformgesetz) veröffentlicht.

Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
News 30.09.2024 Bundesrat

Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft am 27.9.2024 zugestimmt.

