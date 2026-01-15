Sie verwenden eine veraltete Browser-Version. Dies kann unter Umständen zu Einschränkungen in der Funktion sowie Darstellung führen. Daher empfehlen wir Ihnen, einen aktuellen Browser wie z.B. Microsoft Edge zu verwenden.
Frank Holst
Verantwortlicher Redakteur haufe.de/steuern
Info
Ass. jur. Frank Holst ist seit 20 Jahren als Fachredakteur in der Steuerredaktion der Haufe Group tätig. Er ist inhaltlich verantwortlich für das Steuerberatungs-Portal www.haufe.de/steuern und das das E-Magazin "Steuer1".