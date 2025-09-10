Haufe Online Redaktion
Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven
Das BMF hat den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften veröffentlicht. Dieser enthält auch die Wiedereinführung der Steuerentlastung für Agrardiesel.

Die Aufhebung der Freizone Cuxhaven zum war bereits in der letzten Legislaturperiode Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens, das dem Diskontinuitätsgrundsatz zum Opfel fiel. Der jetzige Referentenentwurf unterscheidet sich aber inhaltlich teilweise von dem vorhergehenden.

Neben der Aufhebung der Freizone Cuxhaven zum 1.1.2027 enthält der Gesetzentwurf Anpassungen weiterer Gesetze. Hierzu gehören insbesondere die Aktualisierung der Rechtsgrundlagen im Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) und im Truppenzollgesetz (TrZollG) für die bußgeldrechtliche Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen zollrechtliche Vorschriften.

Zudem sind weitere überwiegend redaktionelle Änderungen zur Anpassung der Abgabenordnung, des ZollVG und des TrZollG an den Unionszollkodex und die Aktualisierung von Verweisen vorgesehen.

Steuerentlastung für Agrardiesel

Mit dem Gesetz erfolgt außerdem die Änderung des Energiesteuergesetzes, um die Steuerentlastung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (sog. "Agrardiesel") zum 1.1.2026 vollständig wiedereinzuführen. Die Steuerentlastung wird auch für die dem Gasöl gleichgestellten Energieerzeugnisse gewährt.

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften

