Mindeststeuerverordnung regelt Mindeststeuer-Bericht
Durch das Mindeststeuergesetz sind Unternehmensgruppen dazu verpflichtet, einen Mindeststeuer-Bericht (GloBE Information Return) einzureichen. Zum Umfang, zur näheren Ausgestaltung und zum Informationsaustausch wurden auf internationaler Ebene weitere Vorgaben gemacht.
Das BMF wird durch § 99 Abs. Mindeststeuergesetz dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrats die internationalen Vorgaben zum Mindeststeuer-Bericht in nationales Recht umzusetzen.
Inhalt der Mindessteuerverordnung
- Die Mindessteuerverordnung entält § 1 MinStV Begriffsdefinitionen und die Regelung der Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt).
- In § 2 MinStV wird zunächst der Grundsatz des Austauschs im Wege des automatischen Informationsaustauschs normiert. Des Weiteren wird festgelegt, welche Steuerhoheitsgebiete welchen Abschnitte der Mindeststeuer-Berichte erhalten.
- Die Vereinfachte Berichterstattung auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit in der Übergangszeit regelt § 3 MinStV.
- Nach § 4 MinStV sind einige Unternehmensgruppen oder Teile davon von der Verpflichtung ausgenommen, den Mindeststeuer-Bericht auf Basis der GloBE-Mustervorschriften zu berichten.
Diese Verordnung soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
1.509457
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
1.080
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
8113
-
Wachstumschancengesetz verkündet
6154
-
Voraussichtliche Beitragsbemessungsgrenze 2026
552
-
Verpflichtung zur elektronischen Rechnung
5299
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
500
-
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
496
-
Behinderten- und Pflege-Pauschbeträge
4871
-
Anhebung der Gebühren für Steuerberatungskanzleien
355
-
Mindeststeuerverordnung regelt Mindeststeuer-Bericht
29.09.2025
-
Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht auf der Kippe
29.09.2025
-
Steuerfreie Aktivrente soll bald Gesetz werden
26.09.2025
-
Referentenentwurf mit berufsrechtlichen Änderungen für Steuerberater und Anwälte
23.09.2025
-
Sozialverbände melden Bedenken bei steuerfreier "Aktivrente" an
23.09.2025
-
Diskussion um Erbschaftsteuerreform bei Großerben
16.09.2025
-
Entwurf für ein Standortfördergesetz im Überblick
16.09.2025
-
Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften
15.09.2025
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
15.09.2025
-
Mindeststeueranpassungsgesetz
05.09.2025