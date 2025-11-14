Bundestag senkt Stromsteuer für die Wirtschaft

Stromsteuersenkung für die Wirtschaft verabschiedet
Für bis zu 600.000 Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft wird damit die Senkung der Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz von 50 Cent je Megawattstunde über das Jahresende hinaus verlängert.
Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD noch angekündigt, die Steuersenkung auf alle Stromkunden auszuweiten. Allerdings stand dieses Versprechen unter Finanzierungsvorbehalt. "Wir hätten gerne noch breiter entlastet", räumte der CDU-Abgeordnete Stefan Korbach ein. "Aber verantwortungsvolle Finanzpolitik bedeutet, gezielt erst dort anzusetzen, wo Wertschöpfung entsteht: in den Betrieben, die produzieren und Arbeitsplätze schaffen."
Opposition fordert Stromsteuer-Senkung für alle
Wegen der eingeschränkten Stromsteuer-Senkung äußerte die Opposition deutliche Kritik. "Für Otto Normalverbraucher haben Sie nichts übrig", warf Linken-Finanzpolitiker Christian Görke der schwarz-roten Koalition vor. Der energiepolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Michael Kellner, kritisierte, zu den Profiteuren gehörten nur ein Bruchteil der 3,5 Mio. Unternehmen in Deutschland und keine einzige Familie. Rainer Groß von der AfD warb sogar dafür, die Stromsteuer komplett abzuschaffen.
Drittes Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes (vom Bundestag angenommene Beschlussempfehlung)
Drittes Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes (Regierungsentwurf)
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
1.725457
-
Bundeskabinett beschließt Aktivrentengesetz
1.3073
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
1.125
-
Behindertenpauschbetrag: Höhe, Anspruch & Steuer-Tipps
1.0861
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
7783
-
Verpflichtung zur elektronischen Rechnung
7719
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
754
-
Wachstumschancengesetz verkündet
5114
-
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
498
-
Neuregelung der Vollverzinsung nach § 233a AO
334
-
Koalition will Ticketsteuer im Luftverkehr senken
14.11.2025
-
Stromsteuersenkung für die Wirtschaft verabschiedet
14.11.2025
-
Mindeststeueranpassungsgesetz verabschiedet
14.11.2025
-
Anhörung im Bundestag zum Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz
12.11.2025
-
EU-Unternehmen bei globaler Mindeststeuer im Nachteil
11.11.2025
-
Wiedereinführung der Steuerentlastung für Agrardiesel
11.11.2025
-
Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen
07.11.2025
-
Linke und Grüne machen Druck für Digitalsteuer
06.11.2025
-
Erstellung öffentlicher Urkunden künftig elektronisch
04.11.2025
-
Großrazzia in sieben Ländern wegen Steuerhinterziehung
27.10.2025