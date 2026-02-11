Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Inhaltlich hat die BStBK die Hinweise insbesondere an die zwischenzeitlichen Gesetzänderungen sowie die aktuelle Rechtsprechung angepasst.
Die Änderungen sind in dem Dokument mit dem neuen Stand vom 1.1.2026 gelb markiert.
Die Hinweise finden Sie hier: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
