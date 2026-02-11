Die BStBK hat die Auslegungs- und Anwendungs­hinweise zum Geldwäsche­gesetz (GwG) überarbeitet. Diese sollen Steuer­berater dabei unter­stützen, ihren Pflichten nach dem GwG korrekt nachzu­kommen.

Inhaltlich hat die BStBK die Hin­weise insbe­sondere an die zwischen­zeitlichen Gesetz­änderungen sowie die aktuelle Recht­sprechung angepasst.

Die Änderungen sind in dem Dokument mit dem neuen Stand vom 1.1.2026 gelb markiert.

Die Hinweise finden Sie hier: Auslegungs- und Anwendungs­hinweise zum Geldwäsche­gesetz





Quelle: BStBK, Mitteilung v. 9.2.2026