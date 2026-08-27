Stiftung

DW Die Wohnungswirtschaft 1/2024
DW Die Wohnungswirtschaft 1/2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 01/2.024

Stiftungen in der Wohnungswirtschaft

Die Branche ist ihren Mieterinnen und Mietern, Wohnungsbeständen und Quartieren in besonderer Weise verbunden. Wie vorbildlich die Arbeit von Stiftungen von Wohnungsunternehmen etwa im Bereich Bildung, Kinder- und Jugendförderung oder soziales Miteinander ist, zeigen vielfältige Beispiele – aber auch welch wichtiges strategisches Instrument Stiftungen sein können.
Taschenrechner vor Bilanzen, Geld und Lesebrille
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BFH Kommentierung

Gesonderte Feststellung des verbleibenden Spendenvortrags

Ein verbleibender Spendenvortrag für eine Vermögensstockspende nach § 10b Abs. 1a EStG ist erstmals zum Schluss des Veranlagungszeitraums des Zuwendungsjahrs - mit Bindungswirkung für die nachfolgenden Einkommensteuerbescheide - gesondert festzustellen. Das Finanzgericht hat ein Klageverfahren gegen die nachfolgenden Einkommensteuerbescheide gemäß § 74 FGO auszusetzen, wenn der erforderliche Feststellungsbescheid noch nicht ergangen ist.
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Zum Thema Stiftung
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Kommentar: Erbschaft- und Schenkungsteuer, Bewertungsgesetz
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Alle wichtigen Stiftungsformen: Handbuch Stiftungspraxis
Handbuch Stiftungspraxis

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Stiftungsformen und Antworten auf die zivil- und steuerrechtlichen Fragen rund um den Lebenszyklus der Stiftung. Mit ergänzenden Materialien wie Checklisten, Satzungs- und Vertragsmuster, Gestaltungshinweise. 

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Teil II Mietprozessrecht / 1.6 Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung
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Pensionen und sonstige Vers... / 2.3 Unterstützungskasse
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Pensionen und sonstige Vers... / 1.1.2 Definition der "Versorgungsbezüge" nach § 19 Abs. 2 EStG
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ZErb 08/2026, Literaturkritik: Erbrecht
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