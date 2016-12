Kommanditist

16.12.2015 | News Kommanditgesellschaft

Wann müssen Gesellschafter während der Liquidation ausstehende Einlagen leisten?

Gesellschafter müssen noch nicht erbrachte Beiträge auch an eine aufgelöste Gesellschaft leisten, wenn sie zur Liquidation nötig sind. Das kann die Liquidation erheblich verzögern. Die Liquidatoren entscheiden nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welchem Maße sie die Gesellschafter in Anspruch nehmen.mehr