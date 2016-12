Insolvenzverfahren

30.11.2016 | News Creditreform

Erneut weniger Firmenpleiten

Bild: Marco2811/Fotolia.com

Dank der robusten Konjunktur und niedriger Arbeitslosigkeit sind in diesem Jahr erneut weniger Unternehmen und Verbraucher in Deutschland in die Pleite gerutscht. Die Zahl der Firmeninsolvenzen sank im Vergleich zu 2015 um 6,4 Prozent auf 21.700, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Frankfurt mitteilte. Es war der niedrigste Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999.