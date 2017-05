31.03.2014 | News Energieversorgung

Gewobag setzt Mieterstrom-Projekt in Berlin um

Bild: Urbana Energietechnik AG & Co. KG

Das Berliner Wohnungsunternehmen Gewobag und die Urbana Energietechnik AG & Co. KG realisieren in der Großsiedlung Falkenhagener Feld in Berlin-Spandau ein Eigenstromprojekt für 1.423 Wohneinheiten.mehr