Mieterstrom

DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 06/2.026

Erneuerung im Quartierskontext – baulich, energetisch, sozial

Die Weiterentwicklung von Beständen im Quartier ist für die Wohnungswirtschaft weit mehr als eine bauliche Aufgabe. Gefragt sind ganzheitliche Ansätze, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte zusammenführen. Was macht Quartiersentwicklung erfolgreich? Wie gelingt die Balance zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit? Und was benötigen die Menschen vor Ort wirklich?
DW 10 2022
DW 10 2022
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 10/2.022

Resiliente Gebäude und Quartiere

Welchen Belastungen viele Strukturen und Systeme ausgesezt sein können, haben die Coronapandemie sowie Hitze- und Starkregenereignisse als Folgen des Klimawandels deutlich gemacht. Ökonomisch, gesellschaftlich und sozial werden die Auswirkungen zunehmend spürbarer. Die Anpassungsfähigkeit wird immer wichtiger. Diese DW-Ausgabe gibt Hinweise, wie wir unsere Gebäude, unsere Städte und unser Gemeinwesen fit für die Zukunft machen können.
DW 06 2020
DW 06 2020
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 06/2.020

Infrastruktur und Versorgung von Quartieren

Sichere und lebenswerte Quartiere schaffen sich nicht von allein. Gemeinsam mit Partnern investiert die Wohnungswirtschaft seit jeher in bedarfsgerechte Infrastrukturen, nachhaltige Modelle der Energieversorgung und soziale Angebote für Bewohner. Das Thema des Monats zeigt, wie sie aktuelle Herausforderungen mithilfe eines ganzheitlichen Quartiersansatzes zukunftsorientiert meistert.
Mieterstromprojekt Polarstern
Mieterstromprojekt Polarstern

Mieterstrom: Neue Geschäftsfelder für Immobilienbesitzer

Energiekonzepte mit Mieterstrom werden immer attraktiver. Ein Vermieter, der auf dem Dach seines Hauses eine Solaranlage hat, erhält künftig einen staatlichen Zuschlag, wenn er den Strom an seine Mieter verkauft. Nach einem  Parlamentsbeschluss winkt dem Vermieter pro Kilowattstunde ein Zuschuss von bis zu 3,8 Cent. Die größte Herausforderung bei Mieterstrommodellen liegt jedoch nach wie vor in der Umsetzung. Die Projekte setzen eine genaue Abstimmung zahlreicher Erzeugungs- und Verbrauchsstellen voraus. Best-Practice-Beispiele zeigen, wie ein modernes Energiekonzept mit Mieterstrom aussehen kann.
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