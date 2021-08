Advertorial Minol und Einhundert launchen Solarlösung

Minol ist führender Dienstleister für die Immobilienwirtschaft, Einhundert Energie Spezialist in Sachen Mieterstrom. Von nun an machen sie gemeinsame Sache: mit Minol Solar – powered by Einhundert Energie.

Mieterstrom für die Immobilienwirtschaft: Das ist das gemeinsame Ziel von Minol und Einhundert. Dazu hat sich die Minol-Zenner-Gruppe an dem Kölner Unternehmen beteiligt und eine Vertriebskooperation geschlossen. Diese bringt das Produkt Minol Solar – powered by Einhundert Energie hervor. Dabei handelt es sich um ein Komplettpaket für Solar-Mieterstrom inklusive Abrechnung des echten Stromverbrauchs.

Gemeinsam für grüne Energie

„Mit Minol Solar – powered by Einhundert Energie ergänzen wir unser Portfolio für eine zukunftsfähige und grüne Bewirtschaftung von Immobilien. Mieter, Vermieter und Verwalter sparen schon mit unserem Fernablesesystem und unserer E-Mobility-Lösung viel CO2, nun kommt Mieterstrom dazu, der direkt vom Dach in die heimische Steckdose fließt“, erklärt Andrea Krämer, Geschäftsführerin bei Minol. Dr. Ernesto Garnier, CEO und Gründer von Einhundert, ergänzt: „Kunden profitieren davon, dass jede Seite ihre Kernkompetenz in die Kooperation einbringt: Minol kennt sich mit der Abrechnung von Wärme und Wasser bestens aus und kennt seit Jahrzehnten die Bedarfe der Immobilienwirtschaft, wir sind als junges Digitalunternehmen auf lokal produzierten und verbrauchten Strom spezialisiert. Gemeinsam können wir das entsprechende Komplettpaket anbieten.“

Mieterstrom für die Immobilienwirtschaft

So funktioniert Minol Solar – powered by Einhundert Energie: Entscheiden sich Wohnungsunternehmen, Vermieter und Hausgemeinschaften für Mieterstrom, werden Photovoltaikmodule nach vorheriger Prüfung der Dachflächen fachmännisch installiert, ebenso digitale Stromzähler für alle Nutzer. Im Minol Solar Web-Portal, welches auch als App verfügbar ist, können Mieter ihren aktuellen Verbrauch und die Kosten einsehen. Eigentümer und Verwalter behalten so stets den Systemzustand sowie den Allgemeinstrom im Blick. Das hat mehrere Vorteile: Mieter können gezielt ihren Stromverbrauch senken und damit ihren ökologischen Fußabdruck minimieren. So lassen sich jährlich über 20 Tonnen CO2 pro Gebäude einsparen. Sie profitieren außerdem von reduzierten Strompreisen gegenüber dem örtlichen Versorger, der echte Verbrauch wird monatlich abgerechnet. Auch Vermieter profitieren von Minol Solar – powered by Einhundert Energie, indem sie in die Anlagentechnik investieren. Die Rendite beträgt je nach Modell und Gebäude drei bis sieben Prozent. Mieterstrom eignet sich außerdem ideal für den Einstieg ins Smart Metering und wird durch das Gebäudeenergiegesetz und den Effizienzstandard KfW40 Plus staatlich gefördert.

Über Minol

Minol ist ein weltweit führender Dienstleister für die Immobilienwirtschaft. Hauptsitz ist Leinfelden-Echterdingen, 20 Niederlassungen sichern die Präsenz in ganz Deutschland. Rund um die Abrechnung der Energiekosten bietet Minol eine Reihe von Services, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien rechtssicher zu verwalten – darunter die Legionellenprüfung des Trinkwassers und ein Service rund um Rauchwarnmelder. Das Unternehmen unterstützt die Immobilienwirtschaft bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und bei der Umsetzung von Zukunftsszenarien wie Smart Home, Smart Care, Smart City und E-Mobility. Es gehört zur Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.200 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 100 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vor Ort ist. Mehr Informationen unter www.minol.de und www.minol.de/minol-zenner-gruppe.

Über Einhundert

Die Einhundert Energie GmbH, Köln, ist ein voll digitalisierter Stromdienstleister und führender Anbieter von Mieterstrom in Deutschland. Der lizenzierte Energieversorger und Partner kommunaler und privater Wohnungsunternehmen sowie von Energiedienstleistern installiert deutschlandweit Photovoltaikanlagen auf Mehrparteien-Gebäuden und versorgt Mietende mit direkt vor Ort produziertem Solarstrom. Als erstes Unternehmen in Deutschland bietet Einhundert eine zu 100 Prozent Smart Meter-basierte Lösung, die Mieterstrom mit Wärme- und Wasser-Abrechnung sowie Ladesäulen für E-Mobilität koppelt. Aktuell beliefert Einhundert rund 2.000 Mieterstrom-Haushalte in ganz Deutschland. Das mehrfach vom Markt ausgezeichnete Unternehmen wurde 2017 von Dr. Ernesto Garnier und Markus Reinhold gegründet und beschäftigt 35 Mitarbeitende am Firmensitz in Köln. Weitere Informationen stehen unter Einhundert Energie - einfach digital. einfach grün zur Verfügung.