Die Immobilienmesse Expo Real in München findet jährlich im Oktober statt – neu 2025: An die Stelle der bisherigen Halle C2 tritt die Halle B3. Dadurch werden wichtige Themen wie Handel und Wohnen stärker ins Zentrum gerückt. Premiere feiert hier das Forum "Flexible Housing".

Die internationale Immobilienmesse breitet sich in sieben Hallen auf 76.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche aus. An den drei Messetagen werden rund 40.000 Experten aus der Immobilienwirtschaft sowie Repräsentanten von Städten, Ländern und Regionen erwartet.

Das Konferenzprogramm der Expo Real 2025 vom 6. bis 8. Oktober umfasst neun Foren, 13 Konferenzräume und bietet 153 Veranstaltungen und 418 Speaker.

Die Veranstalterin Messe München hat auch den Termin für das kommende Jahr schon veröffentlicht: Der Start der Expo Real 2026 ist auf den 5. Oktober datiert, die Messe endet am 7. Oktober.

Neues bei der Expo Real 2025

Bei der Expo Real wird die Hallenbelegung reformiert: Die neue Halle B3 ersetzt die bisherige Halle C2. Durch die direkte Nachbarschaft zur Halle A3, in der die Zukunftsmesse Transform & Beyond angesiedelt ist, sollen die Bereiche Handel und Wohnen zusätzlich aufgewertet werden.

"Aussteller und Besucher erhalten mit der B3 einen attraktiven Standort, der zudem nahe an den stark frequentierten Außenbereichen zwischen den A- und B-Hallen liegt", erklärte Claudia Boymanns, Exhibition Director der Expo Real.

Premiere feiert in der Halle B3 auch das neu geschaffene Forum "Flexible Housing", begleitet von einer Ausstellung zu kostengünstigem, ressourcenschonendem und nachhaltigem Wohnen. Auf der dazugehörigen Bühne werden twa praktikable Lösungen zum Wohnungsbau diskutiert.

Außerdem zieht die Grand Plaza als Treffpunkt des Handels in die Halle B3 um. Ein neuer, kompakter Standbau wird ausreichend Fläche für Veranstaltungen wie die Grand Plaza Party am ersten Messeabend bieten.

Expo Real 2025: Alle Informationen

Neuigkeiten bei der Expo Real 2024

Neu dazu kam im Jahr 2024 der Bereich "Transform & Beyond by Expo Real" in Halle A3, der sich ausschließlich Zukunfts- und Transformationsthemen der Immobilienbranche widmet. Gebündelt an einem Ort werden zentrale Herausforderungen der Immobilienbranche vorgestellt. Folgende Themen sind hier durch Ausstellungsbereiche, Netzwerkmöglichkeiten, Guided Tours und ein Forenprogramm vertreten:

Cradle-to-Cradle (Construction 4.0)

Intelligente Gebäude (Smart Buildings / Censor-basierte Insights)

Standort und Markt (Daten-basierte Insights)

Management & Reporting

Raumverwaltung und Nutzerkommunikation

Energiewirtschaftliche Lösungen für Quartiere

Cleantech und gebäudebezogene Biodiversität

KI / Robotics

Verbände und Ökosysteme für digitale Transformation

Expo Real 2023 – das Jahr nach der Coronakrise

Im Jahr 2023 fand erstmals die Sonderschau "Expo Real Decarb – make the climate change work" statt, die sich an Startups und Unternehmen rund um die Bereiche "Immobilie als Ökosystem", "Dekarbonisierung des Immobilienbestands" und "klimaneutrale Quartiers- und Stadtentwicklung" richtete.

Nach einer Absage wegen Corona im Jahr 2020 und einer abgespeckten Pandemie-Version 2021 präsentierte sich die Expo Real 2022 mit fünf Hallen fast wieder in vollem Umfang in sieben Hallen mit mehr als 1.900 Ausstellern – davon zwei Drittel aus Deutschland.

Expo Real: Hintergrund

Die Expo Real wird seit 1998 von der Messe München GmbH veranstaltet. Die Teilnehmer kommen in der Regel mehrheitlich aus Europa.

Am dritten Messetag findet traditionell der "CareerDay" statt, wo sich Newcomer mit Unternehmen austauschen können. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) stellt auf der Expo Real traditionell die Siegerkonzepte für den "Immobilien Marketing Award" vor.

Im Jahr 2016 gab es erstmals die Networking-Area "Grand Plaza" für Unternehmen aus dem Sektor Handel und Handelsimmobilien. 2017 und 2018 war die Real Estate Innovation Network (REIN) – nach eigenen Angaben die "führende europäische Plattform" zum Austausch zwischen Startups, etablierten Unternehmen, Branchenexperten und Investoren – Teil der Expo Real.

Das Spektrum an Ausstellern – und anderen Teilnehmern – ist breit: Von Immobilienberatern über Projektentwickler, Banken und Investoren, Corporate Real Estate Managern, Städten und Wirtschaftsregionen ist alles vertreten.

Das Expo Real Ticket beinhaltet seit 2023 die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu und von der Messe München (MVV-Ticket für die Zonen M-6) am angegebenen Besuchstag.