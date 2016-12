06.10.2016 | News Expo Real

Immobilien-Marketing-Award 2016: Die vier Gewinner stehen fest

Bild: HfWU

Auf der Expo Real wurden die Preisträger des „Immobilien-Marketing-Award 2016“ geehrt. Den Preis verleiht die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Gewinner in der Kategorie „Wohnen“ wurde die Deutsche Wohnwerte. Der Award in der Kategorie „Gewerbe“ ging an Branded Addresses, der "Low Budget"-Preis an die Vandenberg Immoconsult GmbH. Den Award in der Kategorie „Online-Marketing“ verdiente sich der Mediendienstleister Ogulo.mehr