Expo Real 2019: Die Haufe Group am BID-Gemeinschaftsstand

Vom 5. bis 7. Oktober vor Ort in München

Haufe Immobilien auf der Expo Real 2026: Die Redaktion ist da

Treffen Sie die Redakteurinnen und Redakteure der Haufe-Fachmagazine und des Newsportals Immobilien sowie die Hosts des L'Immo-Podcasts auf der Expo Real 2026 in München.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Expo Real Messe Getümmel Menschen Gespräche
Bild: Messe München GmbH Auch 2026 stürzen sich die Redakteurinnen und Redakteure wieder für Sie ins Messe-Getümmel

Die Redaktionen der Haufe-Fachmedien "Immobilienwirtschaft", "DW Die Wohnungswirtschaft" und des Onlineportals Haufe Immobilien News , darunter die Gastgeberinnen und Gastgeber des immer montags erscheinenden L'Immo-Podcasts, sind auch in diesem Jahr auf der Expo Real vertreten. Die Branchenmesse findet vom 5. bis 7. Oktober statt.

Redaktion Immobilienwirtschaft

Das Team des Fachmagazins "Immobilienwirtschaft" (IW) ist wieder vor Ort: Chefredakteur Dirk Labusch und Chef vom Dienst Jörg Seifert, beide auch bekannt als Hosts des L'Immo-Podcasts , sowie IW-Redakteur Gerald Makuzwa.

Redaktionsteam IW
Bild: Haufe Online Redaktion

Redaktion "DW Die Wohnungswirtschaft"

Iris Jachertz, Chefredakteurin der "DW Die Wohnungswirtschaft", Olaf Berger, Chef vom Dienst und Redakteur Björn Hartwig, erwarten Sie ebenfalls auf der Expo Real 2026.

Redaktion "DW Die Wohnungswirtschaft" auf der Expo Real 2019
Bild: Haufe Online Redaktion

Newsletter und Social Media während der Messe

Aktuelle Informationen zur Expo Real 2026 erhalten Sie auf dem Haufe-Immobilienportal und in einem täglichen Newsletter während der Messetage vom 5. bis 7. Oktober.

Diskutieren Sie mit uns auch auf den Social-Media-Kanälen. Sie finden die " Immobilienwirtschaft " und die "DW Die Wohnungswirtschaft " auf LinkedIn.

Expo Real 2026: Branchentreff in München

Die Immobilienmesse Expo Real findet jährlich im Oktober in München statt. In diesem Jahr werden rund 40.000 Fachleute aus der Immobilienwirtschaft sowie Vertreter von Städten, Ländern, Regionen und Infrastrukturbetreibern erwartet. 

Die Messe erstreckt sich über sieben Hallen mit insgesamt 76.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Thematische Schwerpunkte sind Wohnen, Logistik, Handel und Hotellerie sowie erstmals investierbare Infrastruktur. Ein umfangreiches Konferenzprogramm mit zahlreichen Bühnen und Formaten begleitet die Veranstaltung.

Der Bereich "Transform & Beyond" widmet sich Zukunftsthemen wie Dekarbonisierung, Smart Buildings, KI und Robotik, Digitalisierung sowie energiewirtschaftlichen Lösungen für Quartiere.

Expo Real 2026: Alle Informationen

 

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Schlagworte zum Thema:  Expo Real
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