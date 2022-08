Bild: Messe München Zurück zur Normalität: Nach der Absage der Expo Real 2020, war die 2021er-Ausgabe teils wieder physisch

Vom 4. bis 6. Oktober ist es so weit: Die Expo Real 2022 findet vor Ort in München statt. Angemeldet haben sich in diesem Jahr rund 1.900 Aussteller – das sind 50 Prozent mehr als 2021, wie die Veranstalter mitteilen.